من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين كيفية إصدار بطاقة موسم الرياض الراجحي وطريقة التفعيل. فقد شهد موسم الرياض إقبالًا جماهيرًا كبيرًا منذ افتتاحه في 20 أكتوبر الماضي، ومن الجدير بالذكر أن فعالية موسم الرياض من أكبر الفعاليات الترفيهية في السعودية، والتي تهدف لتشجيع السياحية الداخلية والخارجية ونقل الرياض ووضعها على خارطة السياحة العالمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. ويضم الموسم 7400 فعالية تُقام في 14 منطقة بمدينة الرياض. ولذلك أصدر مصرف الراجحي ” بطاقة موسم الرياض ” لإمكانية الشحن والاستخدام وقت الموسم مع تقديم الكثير من العروض المميزة والخصومات والهدايا والمكافآت عند كل ريال شراء.

مزايا بطاقة موسم الرياض الراجحي

من أبرز مميزات بطاقة موسم الرياض الآتي:

تقديم العروض والخصومات الفورية في موسم الرياض.

إمكانية الاستخدام المحلي والدولي.

الحصول على نقطتان مع كل ريال شراء.

الاشتراك في برنامج مكافآة.

خصومات فورية لدى المتاجر ونقاط البيع.

سهولة التحويل من حسابك لحساب البطاقة من التطبيق أو من خدمة المباشر أفراد.

سهولة الإصدار الفوري للبطاقة.

كيفية إصدار بطاقة موسم الرياض الراجحي

لطلب البطاقة اتبع الخطوات الآتية:

الدخول لتطبيق الراجحي وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

من القائمة الجانبية انقر على خيار البطاقات .

انقر على استكشف بطاقتنا.

تظهر أمامك كافة البطاقات التي يقدمها المصرف للعملاء أختر منها بطاقة موسم الرياض.

انقر على عرض التفاصيل لتظهر أمامك مزايا البطاقة ثم الضغط على طلب البطاقة وتابع الخطوات.

اختر الحساب الذي تريد تفعيل البطاقة منه انتظر ثوانِ يظهر أمامك تفاصيل الحساب الاسم والرقم.

انقر على ” الموافقة على الشروط والأحكام “.

بعدها يتم تفعيل البطاقة مباشرة.

يُمكن شحن البطاقة قبل الاستخدام أو السحب المباشر من حسابك البنكي المختار عند تفعيل البطاقة.

ملاحظة : إذا ظهرت لك أن البطاقة غير متاحة بإمكانك الاتصال على خدمة العملاء الهاتفية أو زيارة البنك أو التواصل مع خدمة الغملاء على موقع التواصل الاجتماعي توتير لتفعيل البطاقة بدون مشاكل. حيث أن بعض العملاء اشتكى من وجود مشاكل في طلب البطاقة عبر التطبيق.

بذلك نكون قد قدمنا كل المعلومات المتعلقة بـ كيفية إصدار بطاقة موسم الرياض الراجحي وطريقة التفعيل، ومميزات بطاقة موسم الرياض 1443.