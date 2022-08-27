كيفية إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر الإلكترونية بدون رسوم 1444

يستطيع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة إسقاط السيارة التالفة أو المهملة من خلال منصة أبشر، من خلال اتباع عدة خطوات، وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عن توافر إمكانية إسقاط السيارة إلكترونياً عبر منصة أبشر، خلال المهلة التصحيحية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وتنتهي المهلة التصحيحية في شهر مارس عام 2023 ميلادي، لكل السيارات التي ينطبق عليها الشروط، وذلك من خلال المراكز المنتشرة داخل السعودية.

شروط إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر

يوجد مجموعة شروط لإسقاط السيارات التالفة بالمملكة العربية السعودية، وجاءت الشروط على النحو التالي:

القيام بسداد كافة الغرامات المالية.

دفع الرسوم المقررة على السيارة أن وجد.

أن يكون صاحب السيارة على قيد الحياة وهو يقوم بنفسه عملية الإسقاط.

يشترط أن تكون رخصة السير الخاصة بالقيادة سارية المفعول.

وجود لوحة القيادة، لأن لا يتم إسقاط السيارة إلا بوجود لوحة السيارة.

لا يكون هناك أكثر من طلب إسقاط للسيارة.

لا يمكن إلغاء طلب إسقاط السيارة بعد تقديم الطلب.

خطوات إسقاط المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية 1444

يوجد عدة خطوات يجب على المواطن إتباعها لإسقاط السيارة التالفة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

سجل دخول بالاسم وكلمة المرور.

حدد خيار إسقاط السيارة التالفة.

بعد ذلك حدد المنطقة التابع لها.

سيظهر أمام كافة المراكز التابعة لإسقاط السيارات التالفة المعتمدة بالقرب منه.

يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة لك.