أخبار السعودية

كيفية إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر الإلكترونية بدون رسوم 1444

مروة محمود محمد

يستطيع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة إسقاط السيارة التالفة أو المهملة من خلال منصة أبشر، من خلال اتباع عدة خطوات، وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عن توافر إمكانية إسقاط السيارة إلكترونياً عبر منصة أبشر، خلال المهلة التصحيحية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وتنتهي المهلة التصحيحية في شهر مارس عام 2023 ميلادي، لكل السيارات التي ينطبق عليها الشروط، وذلك من خلال المراكز المنتشرة داخل السعودية.

شروط إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر

شروط إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر

شروط إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر
شروط إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر

طريقة إسقاط المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر وموعد انتهاء المهلة المحددة

كيف اسقط سيارة قديمة بدون رسوم 1444 هجري

يوجد مجموعة شروط لإسقاط السيارات التالفة بالمملكة العربية السعودية، وجاءت الشروط على النحو التالي:

  • القيام بسداد كافة الغرامات المالية.
  • دفع الرسوم المقررة على السيارة أن وجد.
  • أن يكون صاحب السيارة على قيد الحياة وهو يقوم بنفسه عملية الإسقاط.
  • يشترط أن تكون رخصة السير الخاصة بالقيادة سارية المفعول.
  • وجود لوحة القيادة، لأن لا يتم إسقاط السيارة إلا بوجود لوحة السيارة.
  • لا يكون هناك أكثر من طلب إسقاط للسيارة.
  • لا يمكن إلغاء طلب إسقاط السيارة بعد تقديم الطلب.

خطوات إسقاط المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية 1444

خطوات إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر
خطوات إسقاط السيارات التالفة عبر منصة أبشر

يوجد عدة خطوات يجب على المواطن إتباعها لإسقاط السيارة التالفة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

  • سجل دخول بالاسم وكلمة المرور.
  • حدد خيار إسقاط السيارة التالفة.
  • بعد ذلك حدد المنطقة التابع لها.
  • سيظهر أمام كافة المراكز التابعة لإسقاط السيارات التالفة المعتمدة بالقرب منه.
  • يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة لك.
  • قم بتسليم لوحة السيارة والسيارة إلى المركز كه إعطاء رمز التأكد المرسل على الهاتف.
مروة محمود محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلومة تربوية، أعمل كاتبة محتوي لدي المواقع الإلكترونية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.