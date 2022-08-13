كيفية إستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية 2022

يمكن للمواطنين الراغبيين باستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية، تطبيق بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بعد توقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة، وبهذا تم فتح باب إستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية عبر منصة مساند الإلكترونية، ومن خلال هذه السطور الآتية سنتعرف الشروط والأوراق المطلوبة لإستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا.

أهم الشروط لإستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بعض الشروط الواجب توفرها، لاستقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يلزم الشخص الراغب بإستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، تقديم كشف الحساب البنكي الخاص به لآخر 6 شهور، وألا تكون قيمة المبلغ في الحساب أقل من 35 ألف ريال سعودي.

يلزم ألا يكون الراتب الشهري أقل من 5 آلاف ريال سعودي.

يلزم المتقدم أن يكون موظف بأحد القطاعات حكومية أو خاصة.

يلزم ألا تكون هنا مخالفات على الشخص الراغب بتقديم طلب الاستقدام.

يلزم الشخص بتسديد رسوم التأشيرة المبلغ هو 2157 ريال سعودي.

يلزم ألا يقل سن المتقدم بطلب استقدام العمالة المنزلية عن 24 عاما، وأن يكون لديه حساب بمنصة أبشر.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

يجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمواطن السعودي.

يجب تقديم صورة من جواز سفر المواطن المقيم أو صورة من دفتر العائلة.

يجب تعبئة نموذج إستقدام العمالة المنزلية.

يجب تقديم وثيقة تثبت القدرة المالية إما شهادة تعريف الراتب أو شهادة بنكية توضح الرصيد الحالي.

كيف تقوم بإستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية إلكترونيا