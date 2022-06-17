ما هو كود البناء السعودي للمباني السكنية Pdf الجديد وشروط الحصول عليه؟ وزارة الشؤون البلدية والقروية توضح

دائماً ما يهتم المُواطنين بالمملكة العربية السعودية بمعرفة كافة الأمور المُتعلقة بـ”كود المباني السعودي الجديد”، ولذلك يتساءل البعض ما هو كود البناء السعودي للمباني السكنية Pdf الجدد، ودير بالذكر أن الكود السعودي في البناء هو الوثيقة الخاصة التي من خلالها حماية كافة مُوظفي قطاع التشييد والبناء في السعودية، وأيضاً حماية المباني بالإضافة إلى أنه الوثيقة الهامة التي من خلالها يتم الإقرار بجودة كافة المباني السكنية، وسوف نُجيب أدناه على سؤال “ما هو الكود السعودي للمباني السكنية”.

ما هو المقصود بالكود السعودي في البناء؟

يجدر الإشارة إلى أن “كود المباني السعودي” هو عبارة عن الوثيقة أو الكود الذي يشمل كافة التفاصيل المُتعلقة بالمباني السكنية والعقارات، ويأتي كود البناء السعودي مجاناً ويضم كافة المعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعلومات وأمور التشييد والبناء، بالإضافة إلى إجراء الإشغال، والاشتراطات المعمارية والصحية، والاستبدال، والحركة، وأيضاً التعديل على المباني السكنية، ويتم تطبيق كود البناء السعودي وفقاً للآتي:

المُساهمة في الحد من الاستهلاك الزائد من استخدام المياه والطاقة.

العمل على إطالة عُمر المباني السكنية الافتراضي وذلك عن طريق العمل بكافة الأمور بالكود.

توفير حماية فائقة للمباني السكنية ضد الحرائق.

الحفاظ على متانة المبنى السكني.

حماية أرواح ومُمتلكات المُواطنين بالمملكة العربية السعودية.

الحد من ارتفاع تكاليف صيانة العقارات السكنية.

الارتقاء بجودة ومتانة المُنشآت العقارية.

كيفية الحصول على كود البناء السعودي للمباني السكنية 2022

بالكاد دائماً ما تحرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية على دعم الخدمات الإلكترونية لتيسير الحال على المُواطنين، وجدير بالذكر أن أنه يُمكن الحصول على كود البناء السعودي 2022، وجدير بالذكر أنه يتوفر تحميل كود البناء السعودي للمباني السكنية Pdf، وجدير بالذكر أن كود SBC 201 هو الكود الخاص بالأبنية العامة، ويأتي كود SBC 1001 الخاص بالمباني الخضراء، وفيما يلي خطوات تحميل كود البناء السعودي:

في بادئ الأمر سوف يتم تنزيل “الكود السعودي للمباني السكنية“ .

. يتبع ذلك التوجه إلى الجِهة العلوية ومن ثَم النقر على “مُستند”.

بعد ذلك يقوم المُواطن بالنقر على خيار “التنزيل” المُتواجد بالجِهة العلوية اليُمنى.

بشكل تلقائي تماماً سوف يتم تنزيل الملف الخاص بـ”الكود السعودي”.

طريقة التواصل مع اللجنة الوطنية لكود البناء

يُمكن لكافة المُواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على كود البناء السعودي مجاناً عن طريق خيارات الاتصال التالية:

التواصل على رقم الهاتف التالي: 00966112529900.

الفاكس على الرقم التالي: 00966114074207.

إرسال الاستفسارات على بريد الأمانة الإلكترونية.

كم تكلفة البناء مع الكود السعودي 2022؟

من قِبل الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المُهندس “سعد الشهيل” تم توضيح الأمر للإجابة على سؤال “كم تكلفة كود البناء السعودي” حيث تساءل العديد من المُواطنين بالمملكة “كم تبلغ تكلفة بناء عمارة”، وأشار “الشهيل” أن كود البناء السعودي ليس محلياً فقط بل هو عالمي أيضاً، ولكن التكلفة المحلية المُعلن عنها هي أقل بكثير من التكلفة العالمية، وأوضح أيضاً أن نسبة الإشراف العالمية تبدأ ما بين 5% إلى 8% من القيمة الخاصة بتكاليف العقار السكني.

ما هي شروط الكود السعودي الجديد 2022؟

هُناك أيضاً العديد من التساؤلات ذات صِلة بهذا الأمر وضمنها “ما هي شروط كود المباني السكنية”، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

القيام بتعيين وتوظيف “مكتب المُشرف الهندسي” وأيضاً “المُصمم الهندسي” لتولي مَهمة التصميمات والرسومات، وأيضاً القيام بَمهمة الإشراف على كافة الأعمال ومن ثَم رفع التقارير الخاصة بالبناء.

القيام بشراء البوليصة الخاصة بالتأمين الإلزامي على العقار السكني، والتي تكون شاملة ضد أي من العيوب الظاهرة أو حتى الخفية للعقار السكني.

توظيف المقاول لتنفيذ أعمال البناء، وأيضاً الحصول على الشهادة الخاصة بصلاحية الموقع.

تقديم “الكروكي” الجديد والذي تم اعتماده مُسبقاً.

ضرورة التقيد بنظام البناء الحديث في السعودية، والتقيد بالضوابط الخاصة من قِبل الجِهات ذات صِلة.

تقديم كافة المُستندات التي تم تحديدها من قِبل جِهة العمل والتي تتمثل في الآتي:

إيصال سداد الرسوم. صور بطاقة حالة المالك الاجتماعية. نُسخة واحدة من السند الخاص بالملكية. مُخططات البناء. المُستندات الخاصة بإثبات ملكية الأرض. استمارة التدقيق الخاصة بالأبنية والعقارات.

من أهم الشروط أيضاً مُراعاة كافة المناطق المجاورة والتي لها خصائص بيئية وأمنية ضعيفة.

توفير الإفادة الخاصة من قِبل “المكتب الهندسي” والتي من خلالها يتم إثبات فحص الاعتبارات الإنشائية والمعمارية.

هل يطبق الكود السعودي على الرخص القديمة؟

أوضح المُهندس “محمد الصبيحي” الوكيل المُساعد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والوكيل المُساعد، أنه لا يتم تطبيق “الكود السعودي على الرخص القديمة” التي صُدرت قبل 1/7/2021، وتم الإشارة إلى أنه يتم تطبيق كود البناء السعودي الجديد على كافة المباني الجديدة التي تم إنشاؤها بعد تاريخ 1 يوليو 2021.