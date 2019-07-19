كنف بنك التسليف : طريقة الحصول على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التسليف العديد من القروض والمنتجات التمويلية، من بينها قرض كنف بنك التسليف، وهو واحداً ضمن حزمة كبيرة من القروض الاجتماعية الأخرى التي يوفرها البنك، مثل قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض الترميم، وقرض أهل، هذا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، ويعتبر قرض كنف أخر المنتجات التمويلية التي تم إطلاقها حتى هذه اللحظة، ويمكن الاستفادة من قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية وفق بعض الضوابط والشروط، ويستفيد منه النساء، سواء المطلقات أو الأرامل، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل بنك التنمية الاجتماعية، ويمكن للموظفة الحكومية أو المتقاعدة وبعض الفئات الأخرى من النساء المطلقات أو الأرامل الاستفادة منه.

بنك التسليف حسابي

بجانب قرض كنف، بعد تسجيل دخول بنك التسليف يمكن الاستفادة بالكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل استعادة المبالغ الزائدة، الحصول على كشف حساب إلكتروني، الحصول على إخلاء طرف، بجانب مجموعة أخرى متنوعة من قروض بنك التنمية الاجتماعية، كما سبق وتم الإشارة، مثل قرض الزواج، قرض الترميم، قرض الأسرة، وقرض أهل، كما يمكن أيضاً الاستعلام عن الأقساط المتبقية، وغيرها من الخدمات.

كنف بنك التنمية الاجتماعية

كنف بنك التنمية الاجتماعية هو أحد القروض التمويلية التي تستهدف فئة النساء الأرامل والمطلقات، ويصل قرض كنف إلى 30.000 ريال سعودي، بدون فوائد أو أي رسوم، ويستهدف الفئة الأكثر احتياجاً سواء كانت المرأة مطلقة أو أرملة، وذلك من أجل منح المستفيدة من منتج كنف تمويل مالي يساعدها على تحمل الأعباء وظروف المعيشة، ومن أهم شروط الحصول على القرض، أن الدخل الشهري بالنسبة للمستفيدة لا يزيد عن 8.000 ريال سعودي لأكثر الفئات المستهدفة.

بنك التسليف كنف

وكانت مدير عام الشركات والتسويق ببنك التنمية الاجتماعية أوضحت أنه في ظل دعم الملك سلمان ونجله ولي العهد للبنك، يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى توفير عدد من المنتجات التمويلية والتي من بينها قرض بنك التسليف كنف، بالإضافة إلى أن هذا المنتج يأتي لمساعدة الفئات المستهدفة من القرض من النساء، سواء الأرامل أو المطلقات، من أجل مساندتهم مادياً، خاصة المرأة التي تزايدت عليها بعض أعباء وظروف الحياه المعيشية.

قرض كنف

يأتي كنف بنك التنمية الاجتماعية ضمن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، لأجل مساعدة المرأة مادياً من أجل مواجهة أي من الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وتمكينها من الدعم المالي، والعمل على تطوير مستوى المرأة المعيشي، حتى تتمكن المرأة من أن تكون جزء من المجتمع المنتج، كما أن منتج قرض كنف يعمل على تحسين مستوى وجودة الحياه، وأشارت مدير عام الشركات والتسويق، ان المنتج تم رعاية حاجة الأرامل والمطلقات له بشروط ميسرة.

شروط قرض كنف

من أبرز شروط قرض كنف، أن تكون المرأة المطلقة أو الأرملة سعودية الجنسية، وألا يزيد الدخل الشهري لأي من المستفيدات عن 8000 ريال، ويستفيد به كل من الموظفة الحكومية، موظفة الشركات الحكومية، المتقاعدة الحكومية، متقاعدة التأمينات الاجتماعية، وأخيراً ربة الأسرة، ويصل السقف التمويلي للمنتج إلى 30000 ريال، ولا يشترط إعانة أسرة، أو صك إعانة.

التقديم على بنك التسليف

حتى يمكن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التسليف، سواء قرض الزواج، الأسرة، الترميم، منتج أهل، أو منتج كنف، يجب أولا إنشاء حساب على بوابة بنك التنمية، وذلك من خلال رابط التقديم على بنك التسليف، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاتصال على رقم بنك التسليف المجاني في حال وجود أي من الاستفسارات المتعلقة بكافة الخدمات المقدمة من البنك وذلك على رقم 920008002.

كنف بنك التسليف

كما سبق وتم الإشارة فإنه يمكن الحصول على قرض كنف من خلال التقديم الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال رابط كنف بنك التسليف، وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن تقديم قرض كنف حتى إن كانت المستفيدة حصلت على تمويل من قبل، ولكن بشرط أن يكون مر ثلاثة سنوات من سداد التمويل السابق.