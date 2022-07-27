كم يستغرق مدة توصيل البريد السعودي ومواعيد عمل مكاتب البريد 1444 هـ

يحتاج الكثير من الأشخاص لتوصيل الطرود المختلفة من السلع والشحنات المختلفة كالملابس أو الإكسسورات والعديد من السلع والبضائع الأخرى، ويتساءل العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن المدة التى يستغرقها البريد في الوصول إلى المستقبل، فيما يلي سنتعرف على مدة توصيل البريد السعودي وطريقة إرسال الطرود وشروط التوصيل.

مدة توصيل البريد السعودي

يوفر البريد السعودي إمكانية إرسال واستلام الشحنات المتوافقة مع شروط التوصيل، حيث يمكن توصيل الطرود المختلفة من مكان إلى آخر، وتختلف مدة التوصيل حسب الخيار الذي يقدمه المرسل، هناك عدة أنواع من البريد السعودي منها، بريد اكسربيس أو البريد الممتاز، ويستغرق هذا البريد 24 ساعة إلى 48 ساعة لتوصيل الطرد، ويمكن توصيل الطرد إلى أي منطقة في العالم بأقل وقت ممكن، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار متعلقات الطرد مثل الوزن والنوع والحالة، البريد العادي وهو خاص بمناطق المملكة، ويستغرق بين 5 إلى 6 أيام عمل، ويتميز بسعره المنخفض عن سعر البريد الممتاز، لأنه داخل البلاد ويجب أن يتم توافق جميع الشروط مع الطرد لتوصيل.

خطوات إرسال طرود بريدية

تمكن مكاتب هيئة البريد السعودي المنتشرة في المملكة المواطنين من إرسال طرود مختلفة، ولإرسال طرد يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب وضع الطرد المراد إرساله في صندوق محكم الإغلاق.

يجب توفير نموذج إرسال الطرد.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة وهي:

اسم المرسل إليه وعنوانه.

كتابة رقم التليفون المنزلي.

رقم الجوال للمرسل إليه.

يفضل وضع صورة شخصية لتسهيل الوصول إليه.

إيصال الطرد إلى مكتب البريد السعودي.

دفع رسوم الخدمة.

يجب كتابة تاريخ الصلاحية على الطرد إذا كان يحتوي على مواد غذائية.

يجب مراعاة حجم الطرد وهو 30 كيلو جرام.

شروط استقبال طرود من البريد السعودي

هناك بعض الشروط لاستقبال الطرود عبر مكاتب البريد السعودي ومنها:

دفع كافة الرسوم.

توفير سيارة لنقل الطرود الثقيلة.

يجب استلام الطرود في مواعيد العمل الرسمية من السبت للأربعاء.

مواعيد عمل البريد السعودي

تختلف مكاتب البريد السعودي في دوامها حسب المنطقة، سنعرض لك عزيزي المتابع خطوات التعرف على دوام المكاتب حول المملكة.

الانتقال إلى صفحة المكاتب البريدية السعودية من هنا .

. الضغط على تفعيل خدمة تحديد الموقع.

التعرف على أقرب المكاتب من من الموقع.

ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمكتب من بينهما أوقات دوام البريد السعودي.

إلى هنا نكون قد وصلنا معك عزيزي المتابع إلى نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه أنواع البريد السعودي ومواعيد عمل مكاتب البريد وشروط التوصيل ويجب لتوصيل أي طرد أن يتوافق الطرد مع الشروط المذكورة في الأعلى ليتم توصيله دون قيود أو رفض.