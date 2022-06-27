كم نسبة القبول في كلية الملك خالد العسكرية 2022 ورابط التسجيل عبر kkmar.gov.sa

تُعتبر كلية الملك خالد واحدة من أبرز وأهم الكليات في السعودية والتي يرغب الكثير من الطلاب بالالتحاق بها للدراسة لأنها تؤهل لكي يكونوا تابعين للحرس الوطني، فهي تأسست عام 1882م وتشمل مجموعة متعددة من التخصصات، ولكن لابد من توافر الشروط المُحددة من قبلها في كافة الراغبين في التقديم، لذا اليوم سوف نوضح لكم كم نسبة القبول في كلية الملك خالد.

كم نسبة القبول في كلية الملك خالد

كلية الملك خالد العسكرية حددت نسبة القبول بها وهي لابد أن يكون الطالب حاصل على معدل تراكمي كحد أدنى 80% بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الخاصة بالقبول في الكلية والتي جاءت على النحو التالي:

ضرورة ألا يقل عُمره عن 17 ولا يتجاوز 22 عام.

لابد أن يكون من ضمن حاملي الجنسية السعودية.

ينبغي أن يكون متزوج من امرأة سعودية وأن يتناسب طوله مع وزنه.

لابد أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة.

ضرورة ألا يكون حُكم عليه من قبل بأي حكم جنائي أو شرعي.

ألا تقل درجة اختبار القدرات الخاصة به عن 60 درجة.

يجب حصوله على شهادة الثانوية لنظام العلوما الطبيعية أو أحد مناهجه.

ينبغي اجتياز الاختبارات المختلفة التي سيخضع لها.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

لكي تتمكن من التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وكنت من ضمن حاملي الشهادة الثانوية فينبغي عليك الانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بالكلية واتباع كافة التعليمات لكي تلتحق بالدراسة بها إذا توافرت لديك الشروط السابق ذكرها.