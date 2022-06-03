كم مدة السماح لتجديد رخصة القيادة 2022 ورابط أبشر absher.sa

إن مديرية المرور قامت بالإعلان عن فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة القيادة بالسعودية، فهو أمر هام يجب معرفته للمتواجدين بالمملكة مواطنين ومقيمين، ولقد إتاحت هذه الخدمة للأفراد من خلال منصة أبشر التي تتبع وزارة الداخلية دون الحاجة للذهاب لأي جهة معنية أو مكان، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كم مدة السماح لتجديد رخصة القيادة 2022.

كم مدة السماح لتجديد رخصة القيادة 2022

إن إدارة المرور العامة أوضحت بأن فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة القيادة بالسعودية عبارة عن 60 يوم من التوقيت المُحدد للتجديد، والتطبيق للغرامة عند عدم القيام بتجديد الاستمارة ويبلغ قدرها 100 ريال عن كل عام على الشخص

رابط تجديد الرخصة بالسعودية 1444

بإمكان الأفراد أن يقوموا بتجديد رخصة القيادة التي انتهت من خلال منصة أبشر، وهذا يتم عبر اتباع خطوات تساعد في هذا الأمر وهي كالآتي:

تدخل أولاً لمنصة أبشر الإلكترونية.

تضغط فوق أبشر للأفراد.

تسجل بعد ذلك الدخول وهذا يتم عبر كتابة رقم رقم الهوية واسم المستخدم.

تكتب بعد ذلك كلمة السر.

تضيف رمز التحقق.

تضغط على تسجيل الدخول.

تقوم بإجراء التحقق الذي يتم طلبه حتى تنتقل للحساب.

تنقر فوق خدمات المتواجد بقائمة خدمات المركبات.

تختار تجديد الرخصة تجدها بقائمة الخدمات.

تضغط بعد ذلك على التجديد لاستمارة المركبة.

تستكمل البيانات وتسدد المستحقات.

تضغط على كلمة موافقة بجميع الأحكام والشروط

تؤكد التجديد للاستمارة.

سترى رسالة بعد ذلك تفيد بالتجديد للاستمارة بنجاح.

شروط تجديد الرخصة

توجد شروط تلزم للقيام بتجديد الرخصة المنتهية وإليكم الشروط وهي كالآتي:

أولاً صاحب الطلب يكون على قيد الحياة.

الاتباع لكافة خطوات التجديد للرخصة من خلال منصة أبشر.

الشخص يكون لديه بصمة وصورة داخل أبشر الأفراد.

تجاوز الشخص المتقدم للفحص الطبي وأن يكون لائق جسدياً وعقلياً.

النجاح بفحص النظر.

تسديد الرسوم ومخالفات التأخير إن كانت موجودة بالشكل الإلكتروني من خلال نظام سداد.

مدة الرخصة المتبقية تكون أقل من 180 يوم.

مدة سريان استمارة السيارة

وزارة الداخلية أوضحت مدة صلاحية استمارة السيارة والتي تكون عبارة عن ثلاث سنوات وهذا هو الحد الأقصى، ويستطيع الشخص مالك السيارة أن يُجدد الرخصة قبل أن تنقضي المدة بحوالي ستة أشهر حتى يتجنب الدفع للغرامات.