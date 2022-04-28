كم مبلغ مساعدات سند محمد بن سلمان ؟ وطريقة وشروط التسجيل 1443

أطلق ولي العهد السعودي منذ عدة سنوات مبادرة سند والتي تهدف إلى مساعدات المواطنين السعوديين، ومنذ انطلاق هذه المبادرة وتزايد عدد المقبلين عليها وخاصة من الفئات الأقل دخلا، لذا نوضح إليكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية مبلغ مبادرة سند محمد بن سلمان للمواطنين السعوديين وكيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان وشروط سند.

كم مبلغ مساعدات سند محمد بن سلمان ؟

تقدم مبادرات سند محمد بن سلمان الكثير من المساعدات، ولكن أهم هذه المساعدات التي تمنحها هي المساعدات المالية والتي تستهدف الكثير من المواطنين التي هي بحاجة إلي الدعم سواء من المتزوجين أو من الأرامل والمطلقات والأيتام، فضلاً عن الأسر المتعففة الأقل دخلا، كما تشمل هذه المساعدات كبار السن، والمقبلين على الزواج من الشباب، لهذا فإن مبلغ سند محمد بن سلمان 20000 ألف ريال سعودي، يصرف هذا المبلغ لمن ينطبق عليه الشروط والمعايير التي تجدها في الفقرة الثانية.

شروط سند محمد بن سلمان

حددت مبادرة الدعم الخاصة بسند محمد بن سلمان عدة شروط واجبة النفاذ لمن ينبغي الحصول على المساعدات، حيث تضمنت هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون الزواج سعودي الجنسية بالإضافة إلى الزوجة أيضاً.

لا تقل الدرجة العلمية للزوجة عن الثانوية العامة.

أن لا يزيد عمر الزوج عن أربعون عام.

لا يزيد عمر الزوجة عن 40 عام.

أن لا يقل عمر الزوج عن 20 عام وعمر الزوجة عن 18 عام.

يجب إنجاز دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%.

أن لا يتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن أربعة آلاف ريال سعودي.

أن لا يمر أكثر من عام على الزواج.

يجب أن يكون الزواج الأول للمتقدم.

تكون أولية الحصول على المساعدات إلى شهداء الوطن.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يمكنكم الدخول على مبادرة سند محمد بن سلمان من الآن عبر رابط سند محمد بن سلمان ومن ثم الاستفادة بالدعم المالي، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط سند محمد بن سلمان.

التوجه إلى صفحة مبادرة سند محمد.

مراجعة الشروط والضوابط.

القيام بإنشاء حساب.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

اجتياز دورة الوعي المالي.

لحظات حتى اعتماد الطلب.

وصلنا لختام شرح موضوعنا هذا عن شرح كم مبلغ مساعدات سند محمد بن سلمان.