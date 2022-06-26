كم مبلغ الدعم السكني للمستفيدين وطريقة وشروط التسجيل للحصول علي الدعم؟

تقدم المملكة العربية السعودية، العديد من أوجه الدعم المختلفة للمواطنين وذلك لمساعدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً في تلبية احتياجاتهم، والتغلب علي الظروف المعيشية الصعبة، بهدف المساواة بين المواطنين، ومن أهم المساعدات التي تقدمها المملكة للمواطنين السعوديين، الدعم السكني، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان بالسعودية، وتتمثل المساعدة في توفير مبلغ مالي للأشخاص الذين يعانون من عدم توافر سكن مناسب لهم، يتم صرف المبلغ كل شهر، كما يقدم البرنامج ايضاً وحدات سكنية للأسر الذي لا يتوافر لديهم مسكن للعيش فيه، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة كم مبلغ الدعم السكني للمستفيدين، وطريقة التسجيل وشروطه لمن يرغب في الحصول علي الدعم، وهذا ما سنعرضه لكم تفصيلياً من خلال هذا المقال.

كم مبلغ الدعم السكني للمستفيدين؟

يختلف مبلغ الدعم السكني الذي يتم صرفة للمستحقين من فرد الي أخر وذلك بإختلاف الراتب الشهري للمستفيد، وعدد أفراد الأسرة، ويكون الدعم كما يلي:

إذا كان الراتب الشهري للاسرة لايزيد عن 14 ألف ريال سعودي، يصرف لهم 100% من قيمة الدعم المستحق.

كما يصرف 95% من قيمة الدعم، للأشخاص والأسر الحاصلين علي دخل شهري أكثر من 14 ألف ريال بحد أقصي 15 ألف ريال سعودي.

ثم يتم صرف نسبة 90% من قيمة الدعم للأسر التي يزيد دخلهم الشهري عن 16 ألف ريال سعودي، ولكن يشترط ان يكون عدد الأفراد 3 أفراد فقط.

يصرف 85% من الدعم لمن يصل دخلهم الشهري الي 17 ألف ريال سعودي.

كما يصرف 75% لمن يزيد دخلهم الشهري عن 20 الف ريال للفرد الواحد وهكذا.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين، الراغبين في الحصول علي الدعم السكني، عن طريقة وخطوات التسجيل في البرنامج، وقد وضعت وزارة الإسكان السعودية، بالتعاون مع الصندوق العقاري خطوات التقديم الإلكتروني للحصول علي الدعم السكني وهي:

قم بالدخول الي بوابة سكني التابعة لوزارة الإسكان السعودية.

ثم اضغط علي تسجيل الدخول.

اختر من القائمة الرئيسية التسجيل في الدعم السكني.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

انقر علي الموافقة علي الشروط والأحكام الموضحة أمامك.

ثم اضغط علي مربع أنا لست روبوت.

سوف تصل إليك رسالة بها كود تحقق، قم بإدخالة في المكان المخصص له.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم السكني

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، وذلك ليتمكن من الحصول علي الدعم السكني وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

الا يقل عمر المتقدم للحصول علي الدعم عن 25 عاماً.

كما يشترط ان تكون هذه هي المرة الأولي للتقديم للحصول علي الدعم.

أن يكون المتقدم هو رب الأسرة.

ثم يلزم ايضاً ألا يكون لدي المتقدم أي أصول ذات قيمة، او أموال تكفي لشراء سكن.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدعم السكني

يجب علي المتقدم للحصول علي الدعم تقديم ما يلي: