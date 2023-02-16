كم قيمة مبلغ دعم سكني الجديد وما هي شروط التسجيل في البرنامج؟

مع اقتراب موعد نزول راتب برنامج سكني تزداد عمليات البحث من قبل المستفيدين من برنامج سكني حول قيمة مبلغ دعم سكني، كما هناك العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ممن يبحث حول الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنيبرنامج سكني الذي يتم تقديمه من قبل وزارة الإسكان السعودية، ولذلك سوف نوضح اليوم عن طريق هذا المقال الإجابة على جميع هذه التساؤلات.

قيمة مبلغ دعم سكني الجديد

قدمت الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير ومتنوع من الخدمات والمساعدات التي تعمل على تقديم يد العون للمواطن السعودي، وذلك لكي يتمكن المواطن السعودي من التغلب على الظروف المعيشية والمادية الصعبة، كما يعتبر برنامج سكني هو أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث تقدم وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية أحد مجموعة من الحلول السكنية المميزة، كما يعمل برنامج سكني على مساعدة المستفيدين في الحصول على وحدة سكنية مناسبة لأصحاب الدخل المحدود والضعيف، كما يعتبر من أهم ما يقدمه البرنامج للمستفيدين هو راتب شهري، كما قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد قيمة راتب دعم سكنيدعم سكني، كما تم تحديد هذه القيمة بناءاً على مجموعة من المعايير، ويمكننا عرض قيمة الدعم كما يلي:

في حالة أن يكون دخل الأسرة المستفيدة أقل من 14 ألف ريال سعودي تحصل الأسرة على 100٪ من قيمة الدعم.

كما إنه بالنسبة للأسرة التي تحصل على راتب 15 ألف ريال سعودي على 95٪ من قيمة الدعم

وبالنسبة للأسرة التي تحصل على راتب 16 ألف ريال سعودي تحصل على 90٪ من قيمة الدعم

كما تبلغ نسبة الدعم 85٪ في حالة حصول الأسرة على راتب شهري 17 ألف ريال سعودي

وفي حالة حصول الأسرة على راتب 18 ألف ريال سعودي تحصل على 80٪ من الدعم

كما إنه في حالة أن الراتب 19 ألف ريال سعودي تكن نسبة الدعم 75٪

وعند حصول الأسرة على راتب شهري 2 ألف ريال سعودي يحصل على 70٪ من الدعم.

شروط التسجيل في سكني

كما حددت وزارة الإسكان السعوديةوزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في من لديه الرغبة في التسجيل في برنامج سكني، ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: