كم غرامة رخصة القيادة المنتهية..فترة السماح لتجديد رخصة المركبة السعودية

كم غرامة رخصة القيادة المنتهية، هذا الشأن الذي يهم كل المواطنين والمقيمين مالكي المركبات في السعودية من أجل الالتزام بالقوانين والضوابط الخاصة بـ المديرية العامة للمرور والتي أوضحت أن لكل رخصة قيادة فترة صلاحية لابد من تجديدها لكي يستطيع الشخص من استكمال القيادة في مناطق المملكة، وخلاف ذلك يكون عليه مخالفات تطبق غرامة مالية حسب القوانين المرورية، وفي إطار التطورات الجارية والتحول الرقمي وفق رؤية المملكة عام 2030م جاء موقع ابشر الإلكتروني الذي يضم خدمات للقطاعات تخدم الأوراق الرسمية بصورة إلكترونية سريعة، فضلاً عن المساعدة في الاستعلامات عن الشؤون الحكومية أيضاً.

تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب

خصصت وزارة الداخلية موقع أبشر الإلكتروني لخدمة جميع ساكني المملكة سواء المواطنين أو الوافدين (الأجانب) ويستطيع أياً منهم الاستفادة من تلك الخدمات التي توفر الوقت والجهد وتضم الكثير من القطاعات مثل خدمات الجوازات التي تشمل الزيارات العائلية والتأشيرات وجواز السفر..إلخ، والمرور تضم الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية تجديد رخصة السير والقيادة ومتى تنهني أيضاً، كل هذا بالإضافة إلى الأحوال المدنية وحجز موعد وديوان الوزارة..وغيرهم الكثير.

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شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 1443

ينبغي أن يكون الشخص المصدر له الرخصة على قيد الحياة مع تقديم الأوراق الرسمية لإثبات الهوية.

تقديم صور شخصية ووثائق توضح بصمات الأصابع إلى وزارة الداخلية.

عدم وجود أي مخالفات مرورية أو سير غير مسددة أو متأخرة.

شهادة الفحص الدوري للمركبة التي تريد تجديد الرخصة لها.

يجب خضوع الشخص للفحص الطبي الذي يثبت ما لم يمنعه من القيادة.

اجتياز فحص النظر.

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رسوم تجديد رخصة القيادة 1443

كما هو موضح بالجدول أسفل الرسوم التي يجب سدادها عند تجديد رخصة القيادة أو السير وفق إدارة المرور السعودية، علماً بأن يمكن تجديد الرخصة بدون غرامة خلال 180 يوماًقبل موعد انتهائها وتكون الرسوم كالتالي :-

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كم غرامة القيادة المنتهية وفترة السماح

فرضت الإدارة العامة للمرور غرامة عدم تجديد رخصة القيادة تدفع حال إن لم يقم الشخص بتجديد الرخصة خلال فترة السماح 60 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، يمكن الاستعلام عن صلاحيتها عبر أبشر المرور، كما تتراوح قيمة غرامة تأخير تجديد الرخصة من 300 ريال إلى 500 ريال سعودي (لكل سنة تأخير)، أما في حال إن زادت مدة تأخير التجديد إلى ثلاث سنوات تسقط رخصة القيادة ويتم مصادرة الترخيص بشكل دائم أي إلغاء الرخصة نهائياً ويضطر إلى استخراج رخصة قيادة جديدة.