كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022 في السعودية

هناك الكثير من الوافدين للسعودية يطرحون سؤال كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022، وعما إذا كان هذا متاحا في الوقت الحالي، ومنهم من يرغبون في إحضار أبنائهم أو غيرهم من المقربين للعيش معهم في أراضي المملكة العربية السعودية، بالأخص مع إجازة الصيف التي تعتبر فرصة راحة واستجمام بالنسبة لهم، فالأبناء يكونون قد انتهوا من الموسم الدراسي ويمكنهم التنقل إلى السعودية، سنوضح لكم كل تفاصيل هذا الموضوع وقيمة تمديد التأشيرة حسب ما أعلنت عنه إدارة الجوازات.

كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022

من أكثر الأسئلة شيوعا لدى المقيمين بالسعودية كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022، وقد أتاحت الجوازات بالمملكة هذه الخدمة بشكل إلكتروني، ويتم هذا إما على منصة أبشر أو منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية، مع العلم بأن الرسوم المطلوبة للتمديد هي مئة ريال سعودي لكل شخص، ويمكن تجديدها لعدة مرات شرط أن لا تتجاوز فترة التجديد بعد التمديد مئة وثمانين يوما من قدوم الوافد للسعودية، وقيمة الرسوم تكون على النجو التالي:

رسوم تجديد يومين هي مئة ريال سعودي

التجديد لأربع أيام 300 ريال، ونفس الأمر بالنسبة لفترة أسبوعين وشهر وتسعون يوما

بالنسبة لرسوم تمديد 180 يوما فهي 3000 ريال سعودي

من أجل التمديد لسنة كاملة يجب أن يدفع الشخص 5000 ريال، أما الزيارة العائلية لسنتين يدفع 8000 ريال.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال منصة أبشر

يمكنكم تمديد التأشيرة إلكترونيا عبر منصة أبشر، ويكون هذا إما قبل انتهاء صلاحيتها أو بعد ثلاثة أيام على الأكثر، ويتم اتباع ما يلي من الخطوات:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت ثم سجّل دخولك للمنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور فقط بعد ذلك اختر خدمة الجوازات، ثم ينقر على خيار تمديد التأشيرة اكتب كل البيانات المطلوبة، ثم قم برفع كل المستندات وسدد الرسوم المطلوبة قدم الطلب الخاص بك

نصل إلى ختام مقال كم سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022، وهذا متاح الآن في الوقت الحالي لكل المقيمين، وشرحنا لكم طريقة تمديد التأشيرة إلكترونيا من خلال المنصة.