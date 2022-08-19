شروط تقديم الوظائف العسكرية “مكافحة المخدرات” 1444 هـ وسلم رواتب الوظائف المتاحة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية رجال، حيث سيبدأ التقديم يوم السبت الموافق لـ: 22 محرم 1444 هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق لـ: 27 محرم 1444 هـ.

سنتعرف معكم في هذا المقال على شروط تقديم الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات، وما هو سلم رواتب الوظائف المتاحة حسب الرتب العسكرية.

شروط تقديم مكافحة المخدرات

أتاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فرصة التقديم على وظائف عسكرية، حيث يتم التقديم على الرتب حسب المؤهل العلمي على التفصيل التالي:

وكيل رقيب: حملة البكالوريوس.

عريف: حملة الدبلوم.

جندي أول: حملة الثانوية الحاصلين على دورة تدريبية، أو الدبلوم.

جندي: حملة الثانوية.

ويشترط للتقديم شروطا عامة تتلخص فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعوديا، ناشئا في المملكة العربية السعودية.

حسن السلوك والسيرة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جرائم مخلة بالحياء و الأمانة.

أن لا يسبق للمتقدم التعيين في وظيفة عسكرية.

أن لا يسبق للمتقدم الفصل من مركز أو معهد عسكري لأسباب تأديبية.

عدم الزواج من أجنبية.

تطابق المؤهل العلمي مع الرتبة المقدم عليها.

اجتياز اختبار القبول وكافة إجراءات التقديم.

الطول المطلوب في مكافحة المخدرات

للتقديم في الوظائف العسكرية المتاحة لابد من تحقق شرط الطول، وهو على التفصيل التالي:

بالنسبة لتقديم الرجال : أن يكون طول المتقدم: 168 سنتمتر على الأقل.

: أن يكون طول المتقدم: 168 سنتمتر على الأقل. بالنسبة لتقديم النساء : أن يكون طول المتقدمة 160 سنتمتر على الأقل.

: أن يكون طول المتقدمة 160 سنتمتر على الأقل. ويراعى تناسب الطول مع الوزن حسب اللوائح الطبية المعمول بها.

كم راتب مكافحة المخدرات

يتساءل المتقدمون على الوظائف العسكرية، عن راتب مكافحة المخدرات حيث يختلف الراتب من رتبة إلى أخرى حسب السلم الموضح في الجدول للدرجة الأولى:

جندي جندي أول عريف وكيل رقيب 3220 ريال سعودي 3395 ريال سعودي 3765 ريال سعودي 4455 ريال سعودي

خطوات التقديم عبر أبشر توظيف

للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات نقوم بالدخول إلى بوابة أبشر توظيف، ثم نختار الوظيفة المتاحة، ونقوم باختيار الرتبة وملء البيانات الخاصة بنا، ثم نقوم بتقديم الطلب كما هو مبين بالخطوات في الفيديو.

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