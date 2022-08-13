كم راتب معلم ممارس في سلم رواتب المعلمين الجديدة بعد تعيينات الوظائف التعليمية 1444

لكل من يبحث عن إجابة سؤال كم راتب معلم ممارس في سلم رواتب المعلمين 1444، لاسيما من المعلمين والمعلمات الجدد الذين تم قبولهم في الوظائف التعليمية، ما يعني خضوعهم للرواتب المقررة من قبل الوزارة وفق الدرجات الوظيفية، وحسب التدرج الطبيعي.

كم راتب معلم ممارس 1444

تختلف قيمة راتب المعلم الممارس باختلاف الدرجة الوظيفية للمعلمين من خلال سلم رواتب المعلمين، فيبلغ راتب المعلم الممارس 7250 ريالًا سعوديًا للمستوى الأول، ويمكن أن يصل للمستوى الأخير إلى 21.250 ريالًا سعوديًا، وهذه الرواتب تعتمد على سنوات الخبرة الوظيفية والمؤهلات العلمية لدي المعلم.

سلم رواتب المعلمين الجديد

نوضح لكم من خلال الجدول التالي لسلم رواتب المعلمين الجديد 1444 وهو كالتالي:

شروط معلم ممارس

يرغب الكثير من المعلمين في التعرف على شروط معلم ممارس 1444 للانتقال من مستوي مهني إلى مستوي آخر، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في وضع العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المعلم حتى يتمكن من التأهل من مستوي مهني معين إلى مستوي أفضل أخر وهذا الشروط كالتالي:

أن يكون المعلمين الذين يرغبون في التأهل إلى مستوى معلم ممارس حاصل على مؤهل جامعي على الأقل في التخصصات التعليمة.

يتوجب من وجود عجز في التخصص الذي يرغب به المعلم في مستوى الممارس، ويجب ترقيته من معلم إلى ممارس.

ألا تقل مدة العمل في مهنة التدريس الذي قام المعلم في القضاء بها عن ست سنوات.

أن يكون المعلم قد حصل على تقييمات أو تقدير على الأقل برتبة جيد جداً وذلك طوال 3 سنوات الأخيرة في العمل.

حصول المعلم على رخصة مزاولة مهنة معلم من الجهة المختصة من وزارة التربية والتعليم.

كما يجب على المعلم أن يكون حاصل على الأقل من الحد الأدنى من التقييم التطور المهني للأداء، وكذلك الممارسات الإبداعية.