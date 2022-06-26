خلال الأيام القلائل المُنصرمة تم الإعلان من قِبل “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية عن طرح وظائف الأمن البيئي 1443، ولذلك كان هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بهذا الأمر وأهمها “ما هو رابط التقديم على وظائف الأمن البيئي“، ولذلك سوف نُجيب على سؤال “كم راتب رقيب في الأمن البيئي مع البدلات 1443″، وسوف نُوضح لكم أيضاً سلم رواتب الأمن البيئي في السعودية وفقاً لإعلان وزارة الداخلية.

وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

بحلول يوم السبت “السادس والعشرين” من شهر ذو القعدة 1443 هـ المُوافق “الخامس والعشرين” من شهر يونيو 2022 مـ تم الإعلان عن فتح باب التقديم على وظائف الأمن البيئي في السعودية من قِبل “وزارة الداخلية”، وجدير بالذكر أن التقديم على وظائف الأمن البيئي للرجال من خلال مِنصة “أبشر توظيف”، وسوف تكون تلك الوظائف على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف.

متى موعد التقديم على وظائف الأمن البيئي 2022 – 1443؟

من قِبل “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان أنه تم فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف الأمن البيئي من يوم السبت 26/11/1443 هـ المُوافق 25/6/2022 مـ، ويُمكن لكافة المُتقدمين التسجيل حتى يوم الخميس القادم 1/12/1443 هـ المُوافق 30/6/2022 مـ.

كم راتب رقيب في الأمن البيئي 1443 مع البدلات؟

قُبيل الإعلان عن تلك الوظائف تساءل العديد من الأشخاص عن “رواتب الأمن البيئي ضباط”، وأيضاَ “رواتب الأمن البيئي عريف”، وسوف وجدير بالذكر أن راتب رقيب في الأمن البيئي يبدأ من 5,260 ريال سعودي على الدرجة الأولى، وسوف نُوضح لكم راتب رقيب في الأمن البيئي 1443 على كافة الدرجات:

الدرجة الراتب الدرجة الأولى 5,260 ريال سعودي الدرجة الثانية 5,510 ريال سعودي الدرجة الثالثة 5,760 ريال سعودي الدرجة الرابعة 6,010 ريال سعودي الدرجة الخامسة 6,260 ريال سعودي الدرجة السادسة 6,510 ريال سعودي الدرجة السابعة 6,760 ريال سعودي الدرجة الثامنة 7,010 ريال سعودي الدرجة التاسعة 7,260 ريال سعودي الدرجة العاشرة 7,510 ريال سعودي الدرجة الحادية عشر 7,760 ريال سعودي الدرجة الثانية عشر 8,010 ريال سعودي الدرجة الثالثة عشر 8,260 ريال سعودي الدرجة الرابعة عشر 8,510 ريال سعودي الدرجة الخامسة عشر 8,760 ريال سعودي

سلم رواتب الأمن البيئي 1443 في السعودية

بالتزامن مع إعلان “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية حول إتاحة التقديم على وظائف الأمن البيئي تساءل العديد من الأشخاص عن “سلم رواتب الأمن البيئي 1443 في السعودية“، وعبر الجدول التالي سوف نُوضح لكم رواتب الأمن البيئي تفصيلاً:

رابط التقديم على وظائف الأمن البيئي 1443 – 2022

يُمكن لكافة المُواطنين الذين تتوافر بهم شروط التقديم على وظائف الأمن البيئي عبر أبشر توظيف التسجيل بطريقة إلكترونية تماماً من خلال اتباع كافة الخطوات عبر السطور أدناه: