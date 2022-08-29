كم راتب جندي الأمن العام مع البدلات 1444 والطول المطلوب للقبول بالوظائف الجديدة؟.. المُديرية العامة تُوضح

تزامنًا مع إعلان المديرية العامة للأمن العام عن فتح باب القبول والتسجيل في وظيفة جندي بالأمن العام، يرغب العديد من السعوديين في الالتحاق بتلك الوظيفة وعلى جانب آخر يتساءلون كم راتب جندي الأمن العام ، حيث يتقاضى الجنود الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات والعلاوات والتي تختلف باختلاف الرتبة، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع في السطور التالية.

كم راتب جندي الأمن العام؟

يتقاضى الجنود في الأمن العام رواتبهم على حسب درجاتهم الوظيفية وعلى ذلك يكون الراتب الأساسي للجندي ذات الدرجة الأولى 3200 ريال سعودي وصولاً إلى 5040 ريال سعودي للجندي ذات الدرجة الخامسة عشر، مع العلم أن الجندي يحصل في الأمن العام على العلاوات والبدلات والتي تختلف باختلاف الدرجة.

شروط الالتحاق بالأمن العام

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن شروط الالتحاق في الأمن العام برتبة جندي وجاءت الشروط متمثلة فيما يلي:

ينبغي حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو شهادات معادلة.

ينبغي أن يتناسب وزن وطول المتقدم حسب اللائحة الطبية.

ينبغي أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

يشترط ألا يكون قد تم الحكم على المتقدم أو تمت إدانته في جريمة مخلةِ بالشرف والأمانة.

يشترط ألا يكون قد تم تعيين المتقدم في وظيفةٍ تابعةٍ لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من سيدة أجنبية.

يشترط أن يكون المتقدم سعودياً ما عدا من نشأ مع والديه خارج حدود المملكة العربية السعودية أثناء خدمة الدولة.

يشترط اجتياز المتقدِّم إجراءات واختبارات القبول.

يشترط معادلة الشهادة الصادرة من الخارج.

بدلات الجندي في الأمن العام

يحصل الجندي في الأمن العام على راتبه بالإضافة إلى البدلات والمتمثلة قيمتها فيما يلي:

يقدر بدل الميدان 450 ريالاً سعودياً

يقدر بدل الخطر 600 ريال سعودي.

يقدر بدل الإعاشة 1000 ريال سعودي

يقدر بدل النقل 500 ريال سعودي.

الطول المطلوب في الأمن العام

يعتبر طول المتقدم من الشروط الأساسية للقبول في الأمن العام ، ويشترط أن يكون طول المتقدم 168سم بالإضافة إلى وجود تناسب في طول ووزن المتقدم وفقا للائحة الطبية مع تمتعه باللياقة البدنية واجتياز الكشف الطبي بنجاح.