كم راتب جندي الأمن العام مع البدلات 1444 – 2022 في السعودية رجال ونساء

مُديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية تُعد واحدة من أهم المؤسسات الأمنية التي تتعلق مَهماتها الرئيسية في حماية الأمن العام والحفاظ على كافة المُواطنين بالمملكة، وقُبيل الإعلان عن وظائف الأمن العام راود العديد من المُقبلين على التقديم على تلك الوظائف العديد من التساؤلات وأهما كم راتب جندي الأمن العام مع البدلات 1444 – 2022 في السعودية، وعبر تقريرنا التالي سوف نُسلط الضوء للحديث عن سلم رواتب الأمن العام 1444… فضلاً تابعونا للتعرف على المزيد.

ما هي شروط التقديم على الأمن العام في السعودية؟

من قِبل “المُديرية العامة للأمن العام” بالمملكة العربية السعودية تعم توضيح الأمر بشأن كافة الشروط التي من الواجب توافرها بكافة المُتقدمين على وظائف الأمن العام 2022 – 1444، وسوف نُوضحها لكم تفصيلاً:

ضمن أهم الشروط الموضوعة هي أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

يُشترط أيضاً الإقامة الكاملة بالمملكة العربية السعودية.

بالنسبة للمؤهل الدراسي فيجب أن يكون المُتقدم حاصلاً على “شهادة الثانوية” العامة أو أي من الشهادات التي تُعادلها.

ضرورة اجتياز كافة الاختبارات والإجراءات المُتعلقة بالقبول.

عِند النظر إلى اللائحة الطبية فإنه يجب أن يتناسب طول ووزن المُتقدم.

من أهم الشروط الواجب توافرها أيضاً أن يكون المُتقدم حُسن السيرة والسلوك.

لا يُسمح التقديم لمن تم تعيينهم من قبل بأي من الوظائف العسكرية بالمملكة.

حال كان المُتقدم متزوجاً من سيدة غير سعودية “أجنبية” فلا يُسمح له التقديم على وظائف الأمن العام.

كم راتب جندي الأمن العام مع البدلات 1444 في السعودية؟

بشكل مُسبق تم الكشف عن رواتب الأمن العام للرجال والنساء في السعودية، وجدير بالذكر أن راتب الجندي في الأمن العام يتم تحديده بُناءً على بعض العوامل الرئيسية، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرُتبة الوظيفية ودرجة الوظيفة، وسوف نُجيب على سؤال كم راتب جندي في الأمن العام أدناه.

سلم رواتب الأمن العام 1444 مع البدلات

من جِهة أخرى تم الإعلان عن سلم رواتب الأمن العام 2022 – 1444 في السعودية من قِبل “المُديرية العامة للأمن العام”، وجاء سلم الرواتب كالآتي:

بدلات الجندي في الأمن العام في السعودية 2022 – 1444

بعد أن تعرفنا على سلم رواتب الأمن العام في السعودية عبر الجدول أعلاه، سوف نُجيب على سؤال كم بدلات الجندي في الأمن العام، وهي كالآتي: