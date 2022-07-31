كم راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط ورابط تسجيل الضمان المطور

يرغب العديد من الأشخاص معرفة راتب الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لأن الضمان المطور يعد أحد سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير الدعم المادي بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً، ويعد هناك ما يزيد عن 828 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، وبعد إعلان الديوان الملكي عن تخصيص مبلغ 10,4 مليون ريال سعودي لمستفيدي حساب المواطن والضمان الاجتماعي وهذا لمواجهة علاء الأسعار وذلك كان بمرسوم من الملك سلمان بن عبد العزيز، ويتساءل عدد كبير جدا من الأسر السعودية قيمة الراتب الذي يحصل عليه مستفيدي الضمان وخطوات التسجيل والشروط التي حددتها الوزارة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وهذا ما سنوضحه في هذا المقال.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور 2022

حيث أكدت وزارة الموارد البشرية بأن رواتب الضمان الاجتماعي المطور تختلف من أسرة إلى أسرة أخرى وذلك باختلاف عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، لذلك حددت الوزارة رواتب الضمان المطور وهي كما يلي:

راتب دعم الضمان الاجتماعي للفرد الواحد 1000 ريال سعودي.

وراتب الأسرة المكونة من فردين يصرف لهم 1285 ريال.

والأسرة المكونة من 3 أفراد يصرف لها دعم 1570 ريال.

والأسرة المكونة من 4 أفراد على 1855 ريال.

وللأسرة المكونة من 5 أفراد على 2140 ريال.

والأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل على 2240 ريال.

والأسرة المكونة من 7 أفراد تحصل على 2710 ريال.

والأسرة المكونة من 8 أفراد على دعم 3000 ريال.

والأسرة المكونة من 9 أفراد يصرف لها 3280 ريال.

والأسرة المكونة من 10 أفراد على 3560 ريال.

والأسرة المكونة من 11 فرد تحصل على 3840 ريال.

وللأسرة المكونة من 12 فرد على دعم 4130 ريال.

والأسرة المكونة من 13 فرد يصرف لها دعم 4410 ريال.

والأسرة المكونة من 14 فرد على دعم 4700 ريال.

والأسرة المكونة من 15 فرد تحصل على دعم 5000 ريال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1444، ولكي يتم قبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على الدعم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويستثنى من ذلك المطلقة أو الأرملة ولديها أبناء سعوديين.

ويلزم عدم امتلاك المتقدم أصول ذات قيمة، أو أملاك أو أملاك مسجلة باسمه أو مسكن خلاف مسكنة.

ويجب إقامة المواطن في المملكة السعودية بشكل دائم بحد أقصي آخر 90 يوم.

ويلزم أن لا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء أو مراكز الرعاية الاجتماعية مسجون.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألا يقل دخل الشهري الحد المانع للفرد وهو 550 ريال سعودي, للأسرة 1100 ريال.

التسجيل إلكترونيا وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

من يحق له الضمان الاجتماعي المطور

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد الفئات التي تستحق صرف الضمان الاجتماعي المطور، وتشمل ما يلي:

كافة الأشخاص كبار السن والغير قادرين على العمل.

والمطلقات والأرامل من لهن أبناء سعوديين.

المرأة التي هجرها زوجها ولا تجد من يعولها.

والأسر محدودة الدخل والفقيرة التي لا تجد من يعولها.

والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

يشمل الدعم أسرة الغائب والمدمن والمسجون.

الأيتام ممن توفي والديهم ولم يجدوا من يعولهم.

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية من بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم القيام بتسجيل جديد.

بعد ذلك قم بإدخال رقم بطاقة الهوية الخاص بك، وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

أضف رقم هاتفك الجوال، لكي يتم التواصل معك.

اكتب كود التحقق الذي يتم إرساله عبر رسالة نصية على هاتفك الجوال في المكان المخصص له.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، بعد التأكد من صحتها.

ثم انقر على إرسال الطلب.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444

حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر محرم 1444 والميلادي شهر أغسطس 2022، ومن المؤكد بأن يتم صرفه في يوم 3 محرم 1444 بالميلاد يوم 1 أغسطس 2022 وبالتالي فإن راتب الضمان سوف يتم صرفة بداية من الغد الاثنين وسوف يتم صرفة بشكل تدريجي لكي يصل إلى جميع المواطنين المشتركين في برنامج الضمان الاجتماعي خلال ساعات.

أسباب تأخر صرف الضمان الاجتماعي

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح أسباب تأخر صرف الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب ما يلي:

تقوم الوزارة بالمراجعة الدقيقة للمتقدمين.

والتأكد من توافر شروط الاستحقاق بهم.

وتتعاون الوزارة مع جهات أخرى للتأكد من صحة البيانات، لذلك يتأخر قبول الأهلية.

ولكي تتأكد الوزارة من كافة الجهات من صحة البيانات المقدمة.

يستغرق التحقق في بعض الأحيان خمسة أشهر، حتى يتم الانتهاء من المراجعة الدقيقة للبيانات والأوراق الخاصة بالمتقدم.

كيفية تقديم اعتراض في الضمان المطور

حيث يرغب بعض الأشخاص في تقديم اعتراض حين رفضهم في الضمان الاجتماعي المطور، ولكي يستطيعوا تقديم اعتراض يجب عليهم اتباع الخطوات التالية: