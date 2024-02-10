كم باقي على يوم التأسيس السعودي 2024 – 1445 هـ؟

يحتفل المواطنين في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير من كل عام بيوم التأسيس السعودي، وهذا اليوم هو واحد من الأيام الوطنية الهامة لدى المواطنين في المملكة، حيث إنه ذكرى اليوم الذي تم إعلان تأسيس فيه المملكة على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 ميلادياً، وفي هذا اليوم تقام العديد من الاحتفالات المتنوعة في المملكة.

يوم التأسيس السعودي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإن يكون يوم 22 فبراير يوماً للتأسيس، وهذا اليوم يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، عندما تم تأسيس الدولة للمرة الأولي لها في عام 1139 هـ – 1727 م علي يد الإمام محمد بن سعود.

كم باقي على يوم التأسيس 2024

تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس لعام 2024 يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، – 12 شعبان 1445هـ، ويتبقى علي يوم التأسيس 11 يوم، ويحصل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص في هذا اليوم على إجازة مدفوعة الأجر.

شعار يوم التأسيس السعودي

يحمل شعار يوم التأسيس السعودي مجموعة من العناصر الهامة وهم العلم السعودي، والنخلة، والصقر، والخيل العربية، والسوق، ويحكي كل عنصر منهم مدي تاريخ وعراقة المملكة العربية السعودية.

وعلم المملكة العربية السعودية الحالي هو امتداد للعلم الذي صمم منذ أكثر من ثلاث قرون عند تأسيس الدولة السعودية والذي يأتي باللون الأخضر وعلية كلمة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.