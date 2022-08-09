متى ينزل حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 الدفعة 57 ورابط الاستعلام عن المعاش عبر ca.gov.sa؟

وزارة الموارد قد وفرت الإجابات عن جميع التساؤلات الواردة من الأشخاص حول موعد الصرف لحساب المواطن، إذ أنها قد حددت يوماً بكل شهر لصرف هذا النوع من الدعم لجميع الأشخاص المستفيدين والمسجلين الذين قد ثبتت أهليتهم، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح متى ينزل حساب المواطن في هذا الشهر.

متى ينزل حساب المواطن؟

إن حساب المواطن قد تم تحديد موعداً ثابتاً لصرفه بكل شهر وهو اليوم العاشر في الشهر الميلادي، وقد يتزايد موعد الصرف يوماً أي تأخر أو ينقص يوماً، ويرجع ذلك لمصادفة موعد الصرف عطلة أسبوعية، فعلى سبيل المثال أحياناً يصادف موعد الصرف الجمعة، وبالتالي هنا لابد من تقديم صرف الراتب ليوم الخميس وفي حال صادف السبت هنا يحدث تأخير ليكون يوم السبت، أما عن موعد الصرف لهذا الشهر يكون بتاريخ 10 أغسطس الموافق 12 محرم، ولم يتبقى عليه سوى ساعات من الآن.

موعد نزول حساب المواطن بعد إتمام التسجيل

إن حساب المواطن ينزل بعد أن يتم التسجيل ويكون ذلك بعض التحقق من أهلية الشخص المستفيد، ولا بد من التقديم قبل إتيان يوم 10 بالشهر لكي تدرس الأهلية بنفس الشهر، إذ أن الشخص إن قام بالتقديم بعد اليوم العاشر فإن دراسة الأهلية تؤجل للشهر الذي يليه، وبعد أن يتأكد البرنامج من مطابقة المعلومات واستحقاق الشخص يصرف له الراتب بالشهر الذي يليه مباشرة بعد أن تصدر الأهلية.

استعلام حساب المواطن

إن موقع حساب المواطن قد أتاح إليكم طريقة للاستعلام عبر خطوات متعددة، وإليكم خطوات الاستعلام الصحيحة وهي كالآتي:

أولاً تنتقل لحساب المواطن عبر الرابط الذي تم تخصيصه لذلك.

تضغط على خانة التسجيل الدخول بالموقع

تكتب رقم الهوية بمكانه الصحيح.

تدخل كلمة السر.

تراعي أن تكتب رقم الهوية بالشكل الصحيح.

تدخل بعد ذلك رمز التحقق وتتأكد من أنه مكتوب بشكل صحيح.

تضغط بعد ذلك على كلمة تسجيل الدخول.

تنقر فوق دراسة الأهلية.

تضغط على نتائج الاستعلام.

حساب المواطن تويتر

حساب المواطن قد وفر لكم إمكانية التواصل مع خدمة العملاء التابعة للبرنامج من خلال المنصة الرسمية تويتر، ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار بأن الحساب يقدم لكم الإجابة عن كافة الاستفسارات خلال مواعيد الدوام من الثامنة صباحاً إلى العاشرة في المساء.