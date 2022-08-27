كم باقي على نزول الضمان المطور 1444 لشهر صفر بالمملكة

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يتساءل المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر ١٤٤٤ه، حيث يعتبر المعاش الخاص بالضمان هو من أهم الطرق التي تساند الأسر في تحمل وتخفيف أعباء الحياة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية التي وخمة على العالم أجمع، ويعتبر المعاش من الطرق التي تقدمها دولة السعودية لمساعدة المواطنين، ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقعنا بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم وشروط الحصول على الضمان من وزارة الموارد البشرية السعودية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤

نظرا لتكثيف البحث عن موعد صرف الضمان لشهر صفر ١٤٤٤ه أعلنت وزارة الموارد البشرية والجهات المختصة بالصرف عن أتاحت معاشات الضمان الاجتماعي في كلا من البنوك ومنافذ الصرف الالية ابتداء من خمسة صفر المقبل والمتزامن مع بداية الشهر الميلادي واحد سبتمبر، كما جاءت تأكيدات على أن مواعيد الصرف ستكون في الموعد المخصص لها شهريا دون أي تغير وذلك مع ابتدأ كل شهر ميلادى، فضلا عن ذلك أعلنت عن فتح باب التقديم لتلقي تسجيلات جديدة بالضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويستمر التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر ولابد أن تنطبق شروط الاستفادة من المعاش على المتقدم حتى يتمكن من الاستحقاق.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤

للحصول على أحقية الصرف والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور لابد من تطابق الشروط التالية مع المتقدمين والتي تنتصر فيما يلي:

المتقدم لابد أن يكون من أصل سعودى ومقيم بالسعودية إقامة دائمة، كذلك ممتلك للجنسية السعودية، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات الممتلكين لأبناء من أب سعودى وهم من أصل سعودى أو غير ذلك ولديهم بطاقات تتيح لهم التنقل، كذلك الأيتام من أب سعودى أو أم سعودية، بشرط أن لا يزيد الدخل المخصص للاسرة شهريا عن ألف ومائة ريال سعودي، بحيث يكون دخل الفرد الواحد خمسمائة وخمسين ريال سعودي، كذلك العجزة الغير مقيمين بدار الرعاية أو دار مسنين تابعة للدولة، ولاسيما عدم امتلاك منازل أو حيازة…وغيرها عالية القيمة.