كم باقي على الراتب المتقاعدين العد التنازلي لهذا الشهر “شوال – مايو” 2022 – 1443

كم باقي على الراتب المتقاعدين العد التنازلي 2022 – 1443، راتب التقاعد هو الراتب الذي يتم صرفه بالمملكة العربية السعودية للمتقاعدين، ونجد أن “مؤسسة النقد العامة السعودية” هي التي تقوم بتحديد موعد نزول الرواتب للمتقاعدين بالمملكة، ولذلك بدأ العد التنازلي لموعد صرف الرواتب وسوف نُجيب عبر تقريرنا التالي على سؤال “متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر”؟.. الإجابة تفصيلاً أدناه.

موعد نزول الرواتب للمتقاعدين لشهر مايو

“من جانبها قامت “مؤسسة النقد العامة” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1443، وجدير بالذكر أن تلك المؤسسة هي المُختصة بتحديد رواتب التقاعد سواء للعسكريين أو حتى المدنيين”

كم باقي على راتب التقاعد عداد شوال – مايو

تم الإعلان أيضاً أن موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر سوف يكون يوم 24 من شهر شوال 1443 هـ المُوافق يوم 25 من شهر مايو 2022 مـ، وبذلك يتبقى على موعد نزول الرواتب للمتقاعدين لشهر مايو – شوال 14 يوم فقط من تاريخ نشر هذا التقرير.

استعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية

باستطاعة جميع المُواطنين “المُتقاعدين” بالسعودية القيام بالاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد بطريقة إلكترونية تماماً، وذلك عبر الخطوات التي سوف يتم توضيحها أدناه:

أولاً سوف يتم التوجه إلى مِنصة “ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “.

“. إدخال بيانات المُستخدم مثل “الاسم” وأيضاً “رمز المرور” الخاص به ومن ثَم الضغط على خيار “بدء الخدمة”.

الخطوة التالية وهي الذهاب إلى القائمة الخاصة بـ”الخدمات” والنقر عليها.

يتم الآن الضغط على أيقونة “استعلام عن راتب التقاعد”، وهُنا يجب إدخال جميع المعلومات الخاصة.

بُمجرد استلام “كود التحقق” عبر الرسالة الخاصة سوف يتم كتابته في “المكان المُخصص”.

وفي الأخير سوف يقوم المُستخدم بالنقر على أيقونة “استعراض بيانات المعاش”.

ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد في السعودية؟

من جِهة أخرى تم وضع بعضِ من الشروط الواجب الامتثال والعمل بها بالنسبة لراتب التقاعد في السعودية، حيث قامت “مؤسسة النقد” السعودية الشروط الآتية لاستحقاق التقاعد: