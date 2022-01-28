كم العلاوة السنوية للموظفين 1443 بالمملكة العربية السعودية مع البدلات

العلاوة السنوية للموظفين 1443 تعد من المدخرات الهامة والتي يتقاضاها الموظف بالمملكة العربية السعودية كل سنة بعد إقرار سمو الملك سلمان بن عبد العزيز للسنة المالية، فمن خلال متابعتنا المستدامة لكافة الأمور التي تسير على نهجها المملكة لعدة سنوات؛ فان العلاوات السنوية يتم صدورها باليوم 27 يناير من كل عام، ويتوافق السابع والعشرين مع موعد صرف الرواتب بالمملكة، ويتم توقيع المكافأة علي جميع موظفي القطاعات العامة بالمملكة وذلك وفقاً لرتبة كل موظف بالدولة.

كم العلاوة السنوية للموظفين 1443

العلاوة أو المكافأة السنوية للموظف بالمملكة تعد واحدة من اهم ودائع السنة المالية التي تدفعها حكومة المملكة لجميع العاملين بالدولة، وذلك بعد جرد السنة المالية وصرحت سابقاً وزارة المالية انه يتم نزول المكافأة بحسابات موظفي الدولة بيوم الـ27 من يناير، ووفقاً لقانون العمل السعودي فيتم صرف تلك العلاوات للموظفين تلقائياً دون تدخل ايدي بشرية في ذلك، ويتم تحديد قيمة العلاوة علي النحو الأتي:

علاوة المعلمين

علاوة المعلمين تم الإعلان عنها بوقت سابق من خلال وزارة التعليم السعودية وسمحت للكوادر التعليمية؛ من الدخول عبر نظام فارس والاستعلام عن العلاوة والمكافأة السنوية، وأكدت وزارة التعليم انه تم صرفها يوم 27 من يناير 2022، وشمل سلم رواتب المعلمين بالمملكة علي التالي:

من المعلن في جدول الرواتب للمعلمين أن قيمة العلاوة تختلف من مرتبة ومستوي إلي الأخري، كما هو معلن يحص كلاً من المعلم والمعلم المساعد علي علاوة سنوية بمختلف كل مستوي هو عليه:

المستوي معلم ومساعد للمعلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير مستوي أول يتحصل علي علاوة قدرها 300 ريال علاوة سنوية 500 ريال علاوة قيمتها 540 ريال علاوة سنوية 600 ريال مستوي ثاني علاوة سنوية قدرها 320 ريال علاوة سنوية 520 ريال علاوة سنوية 560 ريال علاوة قدرها 620 ريال مستوي ثالث علاوة سنوية قيمتها المالية 340 ريال علاوة 540 ريال علاوة قدرها 580 ريال علاوة بقيمة 640 ريال مستوي رابع 360 ريال علاوة سنوي 540 ريال علاوة سنوية 580 ريال ــــــــــــــــــــــــــــــ مستوي خامس يتحصل علي علاوة سنوية 380 ريال 580 ريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مستوي سادس يحصل علي علاوة سنوية 400 ريال ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن المشار أليه انه يتم إيداع المكافأة والعلاوة سنويًا في حساب كل موظف حكومي، بناءً على تقييم الأداء الوظيفي للفرد والمعتمد من قبل الهيئات الحكومية بالمملكة.