“وزارة الدفاع” تُوضح كم الطول المطلوب في قوات الأمن الخاصة للنساء؟.. وسلم الرواتب

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول للنساء السعوديات الحاصلات على مؤهل الشهادة الثانوية أو ما يُعادلها، حيث أوضحت من خلال الإعلان الخاص بها عبر الصفحة الرسمية عن بدء استقبال طلبات التسجيل على رُتبة جندي أمن والعمل في إدارات ووحدات القوات حول المملكة مما دفع الكثيرين للبحث حول الشروط الواجب توافرها ومن أبرزها الطول وغيرها من التفاصيل الآخرى وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل.

قوات الأمن الخاصة

أعلنت عن فتح استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم على الوظائف الشاغرة على رُتبة جندي أمن للنساء السعوديات ولكن يشترط أن لا يقل الطول عن 160 سم وجاءت باقي الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وألا يقل عُمرها عن 23 عام ولا تتجاوز 40.

لابد أن تكون المرأة المتقدم حسنة السير والسلوك والسمعة.

يجب ألا تكون محكموم عليها في أي جريمة مخله بالشرف والأمانة.

ألا يكون تم فصلها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي مع ضرورة حصولهم على المؤهل المطلوب.

يشترط أن تكون لائقه طبيًا وغير مُصابة بالصرع أو الأمراض النفسية.

ينبغي أن تجتاز الفحص الطبي والمراحل الخاصة بالقبول.

يلزم أن تقوم بتسجيل درجة اختبار القدرات ولديها وطنية هوية سارية.

رابط التقديم على وظائف قوات الأمن

أعلنت الجهة المسؤلة عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للنساء السعوديات ممن تتوافر لديهم الشروط السابق ذكرها، لذا لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر للتوظيف jobs.sa.

سلم الرواتب

عقب الإعلان عن الوظائف الشاغرة بقوات الأمن الخاصة للنساء بدأ البحث حول سلم الرواتب والذي جاء على النحو التالي:

والجدير بالذكر في حال توافر الشروط السابق ذكرها قم بالتقديم عبر البوابة الرسمية لاستقبال طلبات التسجيل بداية من تاريخ 9-10-1444 وحتى الخميس الموافق 14-10-1444 الساعة 10 صباحًا.