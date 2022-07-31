كم الطول المطلوب في أمن المنشآت وشروط التقديم؟.. الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية تُجيب
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن وظائف شاغرة لقوات أمن المنشآت للرجال رتبة ( جندي أول، جندي موسيقى)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/1/1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 6/1/1444 هـ وذلك عبر منصة ( أبشر- توظيف).
كما أوضحت الإدارة العامة أن التعيين شامل جميع مناطق المملكة، وتزامنًا مع إعلان قوات أمن المنشآت كثر البحث عن الطول المطلوب في أمن المنشآت وكان من أكثر التساؤلات الهامة للراغبين في التقديم، لذلك سنتعرف بالتفصيل على كم الطول المطلوب في أمن المنشآت، وشروط القبول، فضلاً تابعوا معنا.
كم الطول المطلوب في أمن المنشآت؟
تُعد قوات أمن المنشآت من القطاعات الخاصة في وزارة الداخلية السعودية، وقد تأسست عام 1402 هـ، وبدأت العمل فعلياً عام 1406 في المنطقة الشرقية، ولذلك لحماية المنشآت البترولية والصناعية الهامة في المملكة بعد تحقيق إنجازات بترولية وصناعية شهدتها المملكة في العقود الماضية، والتصدي لأي عبث يُمكن أن يخل بأمن هذه الفئات، والجدير بالذكر هنا أن الطول المطلوب في أمن المنشآت يجب أن يكون 168 سم كحد أدنى، كما يشترط أيضاً تناسب الطول مع الوزن.
فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0
— قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) July 28, 2022
شروط القبول في وظائف أمن المنشآت
وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بوظائف في قوات أمن المنشآت، وهذه الشروط متمثلة في الآتي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من هذا الشرط من عاش مع والده في خدمة الدولة في الخارج.
- أن يكون المتقدم حسن السمعة والسلوك.
- ألا يكون المتقدم قد حُكم علية بأحد الأحكام المخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق طرده من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل في أحد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم تعيينه مسبقاً .
- يشترط ألا يكون المتقدم موظف في أي جهة حكومية.
- يجب أن يكون المتقدم متزوجاً من سيدة سعودية الجنسية .
- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.
- ألا يقل طوله عن 168 سم ويتناسب مع وزنه.
- يجب أن يجتاز المتقدم كل اختبارات القبول التي تعقدها قوات الأمن.