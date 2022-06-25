كم الطول المطلوب في الأمن البيئي 1443 ورابط التقديم على الوظائف jobs.sa

وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف الخاصة بالامن البيئي، حيث توجد بعض التخصصات التي تحتاج إلى أشخاص ولكن لابد من توافر الشروط المُحددة من قبلها، فهي قوات تعمل على حماية المناطق المختلفة في المملكة، لذا سوف نوضح لكم كم الطول المطلوب في الأمن البيئي إلى المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الوظائف.

كم الطول المطلوب في الأمن البيئي 1443

الطول المطلوب للالتحاق بوظائف الأمن البيئي هو 168 سم، حيث حددت الجهة المختصة ذلك الطول لجميع الراغبين في التقديم، وبدأ التقديم بالفعل من اليوم ومستمر حتى يوم الخميس المُقبل 1 ذو الحجة وبعدها يتم فرز الطلبات ويتم الإعلان عن الأشخاص المقبولين، وإلى جانب شرط الطول هناك بعض الشروط الآخرى وهي جاءت على النحو التالي:

ينبغي أن يكون الشخص حاملاً للجنسية السعودي.

أن يكون عُمره ما بين 17 لـ 40 عام فقط وألا يتجاوز طوله 168 سم.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وألا يكون التحق من قبل بوظائف حكومية.

يشترط أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية أم ما يُعادلها.

ألا يكون الشخص المتقدم فُصل من قبل أحد القطاعات العسكرية.

رابط التقديم على وظائف الأمن البيئي

يُمكنك التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي jobs.sa المُعلن عنه من قبل وزارة الداخلية لكي يتمكن الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة ولكن لابد من توافر الشروط السابق ذكرها ولابد من اتباع جميع الخطوات الخاصة بالتقديم.