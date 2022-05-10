كم استلم من ساند 1443..كم راتب ساند للنساء المتعطلات

كم استلم من ساند 1443، هذا الأمر الذي يهم الكثير من المواطنين والمواطنات من العاطلين عن العمل والباحثين عن العمل أيضاً وذلك من مستفيدي خدمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي قدمت تلك الخدمة لمساعدة العاطل حتى يحصل على وظيفة تناسبه وذلك مع توفير التدريب المهني والدعم الفني من أجل كسب المهارات والكفاءات خلال هذه الفترة حتى الاستقرار في عمل مناسب، فيما يسأل البعض عن كم راتب ساند للعاطلين وإذا كان راتبي مبلغ معين كم أحصل على دعم، والأهم ما في الأمر أن يكون الشخص مسجل بالفعل ومستوفي لكل الشروط المحددة.

كم استلم من ساند – راتب ساند 1443

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة ساند التأمين عن البطالة بأن تدفع الدولة راتب شهري للمستفيد يبدأ من 2000 ريال سعودي كحد أدنى للاستحقاق ويصل إلى 9000 ريال سعودي كحد اقصى، أي يتم صرف متوسط الدخل الشهري للمستفيد حسب قيمته بواقع نسبة 60% من المبلغ الذي كان يتقاضاه أثناء وظيفته الأخيرة، حيث تستمر هذه النسبة لمدة أول ثلاثة شهور، ومن ثم تقل النسبة إلى 50% على كل شهر متتالي سواء منفصلة أو متصلة لمدة عام في حال إن لم تجد وظيفة.

إقرأ أيضاً:- خطوات التسجيل في ساند ضد التعطل عن العمل 1443 وشروط الحصول على الدعم

كم راتب ساند للعاطلين

أوضحت المؤسسة العامة بالنسبة لمن تأخر عن دخوله في ساند أو لم يسجل نفسه لفترة تعطيله الماضية، يستحق التسجيل بنسبة 50% لمدة سنة وحتى ثلاثة سنوات.

تابع أيضاً:- خطوات الاستعلام عن راتب معاش التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443 وكيفية حساب الراتب للمدنيين والعسكريين

كم راتب ساند للنساء المتعطلات

شروط استحقاق ساند للنساء

تأمين ساند موحد للرجال والنساء تختلف فقط من شخص لآخر حسب الراتب الأخير لكل شخص، أما عن شروط ساند للنساء هي على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية.

أن تكون السيدة تركت العمل لأسباب خارجة عن إرادتها ولا تقديم استقالة.

ألا تتجاوز عمر المعاش المحدد 60 سنة.

للحصول على التأمين لأول مرة يجب أن يكون قد عمل الموظف لمدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهر التي تسبق الطلب الثالث.

في حالة التعويض الرابع لابد أن يكون المستفيد قد عمل لمدة 36 شهر خلال 48 شهراَ قبل تقديم الطلب.

قد يهمك أيضاً:- كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور 1443..كيفية الاستعلام عن الأهلية

متى يتوقف دعم ساند