كل ماتريد معرفته عن التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض

نجح (250) مشروعًا رياديًا يمثلون (81) دولة حول العالم في التأهل إلى المعسكر التدريبي الافتراضي لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، الذي يقام بالتعاون مع جامعة إيسادي رامون لول (Esade Ramon Llull University)؛ إحدى أبرز الجامعات العالمية المتخصصة في ريادة الأعمال.

مراحل المشاريع المؤهلة

وتم تقسيم المشاريع المتأهلة بحسب مراحلها الريادية، حيث وزعت (9%) منها في مرحلة الفكرة، و(51%) في المرحلة الأولية، و(40%) في مرحلة النمو، وبرزت مشاركة نوعية لمشاريع متخصصة في تقنيات الفضاء مثّلت (12%) من الإجمالي، في إشارة إلى اتساع نطاق الابتكار، ليشمل قطاعات جديدة وواعدة على المستوى العالمي.

وسوف تستضيف العاصمة الرياض النهائيات العالمية للمسابقة، وذلك تحت إشراف وتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، والشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، بما يعكس مكانة المملكة المتنامية كونها محركًا عالميًّا للابتكار وريادة الأعمال.

جلسات نظرية وتطبيقية

ويتضمن البرنامج التدريبي للمشاريع المتأهلة جلسات نظرية وتطبيقية تستمر على مدار ثلاثة أيام بواقع خمس ساعات يوميًا، إضافة إلى (20) ورشة عمل متخصصة في مجالات متعددة، ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة اللقاء المباشر مع أكثر من (5) مستثمرين محليين وعالميين، والربط مع (9) جهات من منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وسيتأهل (100) مشروع من بين المشاركين إلى النهائيات العالمية التي يحتضنها ملتقى “بيبان” في الرياض.

وجاء خلال التصفيات الأولية للمسابقة هذا العام إقبالًا غير مسبوق، وتقدمت أكثر من (10) آلاف منشأة من (169) دولة، وهو ما يمثل تضاعفًا في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن كأس العالم لريادة الأعمال، هو أكبر مسابقة دولية من نوعها، وتجمع أفضل (100) منشأة ريادية عالمية في الرياض هذا العام للتنافس على جوائز مالية تتجاوز (1.5) مليون دولار، فضلًا عن فرص استثمارية وشراكات إستراتيجية مع أكثر من (64) شريكًا عالميًا، وتؤكد استضافة المملكة لهذه البطولة مكانة الرياض بصفتها مركزًا عالميًّا للابتكار وريادة الأعمال، وتجسّد التزامها المستمر بتمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة محفزة لتسريع نمو مشاريعهم وتوسيع حضورهم الدولي.