“كل الملح مالح”.. الصحة السعودية تحذر المواطنين من تناول الطعام الجاهز لهذا السبب.

وزارة الصحة السعودية تحذر المواطنين من تناول الطعام الجاهز، حيث نصحت الوزارة المواطنين السعوديين وغيرهم ممن يقطنون المناطق المختلف من الأراضي السعودية، من خلال المنصة التوعوية للوزارة بضرورة الحد من تناول الوجبات الجاهزة، إذ إنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح.

الصحة السعودية تحذر المواطنين من تناول الطعام الجاهز

ولقد قام حساب “عش بصحة“، الذي يمثل منصة الصحة التوعوية لوزارة الصحة السعودية على “تويتر”، بتوجيه مواطني المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تقليل أو الامتناع عن تناول الوجبات السريعة والجاهزة، حيث إنها تحتوي على الكثير من الملح، قائلة “كل الملح مالح”، في إشارة واضحة إلى خطورة زيادة نسبة الملح في جسم الإنسان.

ومن جانبها فقد ذكرت المنص،ة أن التقليل من الملح في الطعام وعدم إضافة الملح الصوديومي إلى جميع الأطعمة، يحافظ بشكل كبير على الصحة العامة للجسد، ولا سيما صحة الكلى والجهاز التناسلي.

خطورة تناول الطعام الذي يحتوي على الكثير من الملح

عادة ما يتم استخدام الملح في تمليح الطعام، من أجل سهولة تناوله والاستمتاع بمذاقه اللذيذ، ولكن هناك بعض المخاطر الصحية الناتجة عن زيادة نسبة ملح الطعام في الجسم، فمن الممكن أن يسبب ارتفاع نسبة الملح في الجسم كلاً مما يلي:-