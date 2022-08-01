نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للدورة 66 “رابط الاستعلام وأهم الشروط”

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن ظهور النتائج الأولية للطلاب المتقدمين للالتحاق في كلية الملك فهد للحصول على درجة البكالوريوس للدورة 66، وتعتبر كلية الملك فهد واحدة من أهم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للدورة 66.

كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية، وأشارت أنها نتائج مبدئية وشددت الإدارة على الطلاب المقبولين ضرورة الالتزام بكافة الشروط واتباع الإجراءات اللازمة من أجل الالتحاق بالكلية، ونوهت الإدارة أن الاستعلام عن النتائج يتم إلكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف، دون الحاجة إلى الذهاب للكلية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في المملكة العربية السعودية أطلقت منصة أبشر للتوظيف للإعلان عن الوظائف العسكرية في المملكة والتقديم علي الكليات العسكرية بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات على المواطنين في إطار رؤية السعودية 2030م بالاعتماد على التقنية الحديثة بدلاً من المعاملات الورقية.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية حددت إدارة كلية الملك فهد الأمنية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي: يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 17 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم خريج المرحلة الثانوية.

يجب أن لا تقل درجة القدرات عن 70 بالمئة.

في حالة حصول الطالب على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلة شهادته وتصديقها من وزارة التعليم، ولا يقل المعدل عن 80 بالمئة.

يشترط أن يكون لائق طبياً وسليم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

يكون طول المتقدم 168 سم، ويجب أن يتناسب طوله مع وزنه، وهذا حسب ما تضعه هيئة الكشف الطبي بالكلية.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد 1444

للاستعلام عن نتائج قبول الكلية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف من هنا.

اختيار قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتحديد الجنس والحالة الاجتماعية ورقم الهوية الخاص بالأب.

في النهاية التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على نتيجة قبول كلية الملك فهد الأمنية.

المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في الكلية

يجب تقديم عدد من الأوراق والمستندات عند الالتحاق بكلية الملك فهد وهي: