بدأ التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية “رابط التقديم وشروط الالتحاق 1443”

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب القبول والتسجيل في دورة تأهيل الضباط الخريجين الجامعيين الحاصلين على درجة البكالوريوس ويبحث العديد من المواطنين عن رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية حيث إنه تم الإعلان عبر الموقع الرسمي على تويتر عن توفر عدد كبير من التخصصات أكثر من 155 تخصص وتعتبر كلية الملك فهد واحدة من أهم الكليات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تتبع وزارة الداخلية تأسست الكلية في 24 ديسمبر عام 1935 على طريق خريص المتواجد بشرق الرياض وتعمل كلية الملك فهد على تقديم التدريب والتعليم لجميع الطلاب من الجانب الأمنية مع خبرات ومهارات تلزمهم في العمل داخل مجال الحماية والأمن ويحصل خريجي كلية الملك فهد على شهادة بكالوريوس بالعلوم الأمنية وظيفة بالأجهزة العسكرية أو الأمنية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم “كلية الملك فهد الأمنية” رابط التقديم وشروط الالتحاق 1443.

موعد التقديم في دورة الضباط في كلية الملك فهد الأمنية

يبدأ التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية اليوم السبت 19 – 11- 1443 الموافق 18 – 06 – 2022 العاشرة صباحاً وينتهي يوم الخميس 24- 11 – 1443 الموافق 23 – 06 – 2022 من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

ما هي الشروط التي يجب توافرها للتقديم في كلية الملك فهد الأمنية ؟

حددت كلية الملك فهد الأمنية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في الكلية وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 27 عاماً لكافة التخصصات و30 عاماً للتخصصات الطبية.

يشترط أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط بقضايا تخص الشرف والأمانة العامة.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً وسليم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

يجب أن لا يقل التقدير عن جيد.

في حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يشترط تقديم معادلة الشهادة.

في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يجب أن يتم اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية واختبارات المركز الوطني للقياس.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

يمكن التقديم علي دورة الضباط في كلية الملك فهد الأمنية من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر ويمكن الدخول من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له واختيار الوظائف المتاحة.

اختيار “تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين”.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تسجيل.

الأسباب التي تؤدي لرفض طلبات التقديم بكلية الملك فهد

قامت هيئة القبول والتسجيل في جامعة الملك فهد بتوضيح بعض الحالات التي يتم بها رفض طلبات التسجيل وهي:

في حالة أن الطالب المتقدم لا يملك شخصية قيادية.

ألا يكون لديه لياقة بدنية أو طبية تناسب الكلية.

في حالة انقطاع الطلب لمدة 15 يوم دون أن يأخذ إذن.

يجب أن يتم تقديم طلب الإعفاء بنفسه وتتفهم القيادات هذا الطلب.

في حالة نقد المتقدم أي شرط أو بند من الشروط المنصوص عليها بأنظمة الخدمة العسكرية.

في حالة رسوب الطالب عامين متواصلين في الدراسة ويمكن إعطاء الطالب الفرصة الثالثة في مرحلة التخرج.

كلية الملك فهد الأمنية

من الجدير بالذكر أن كلية الملك فهد الأمنية تتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكلية الملك فهد تعمل على تدريب وتعليم الطلاب على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن واستقرار البلاد وتتيح للخريج فرصة العمل في أحد التخصصات التالية: