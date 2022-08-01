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كلية الملك فهد الأمنية تٌعلن نتائج المرشحين لبرنامج بكالوريوس “العلوم الأمنية”، وجامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب للعام الجامعي 1444

محمد خير الحوراني

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، نتائج المرشحين للقبول المبدئي في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ(66) للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريجي الثانوية العامة

رابط الاطلاع على نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وأوضحت الإدارة أنَّه يمكن الاطلاع على نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي من هنا.

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كلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الأمنية

وكانت كلية الملك فهد الأمنية قد أعلنت أيضاً قبل أيام نتائج المرشحين للقبول المبدئي للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 لحملة البكالوريوس.

جامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب

وفي سياقٍ آخر أعلنت إدارة جامعة جازان أنَّها استقبلت أكثر من 23 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.

قبول إلكتروني... جامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب
قبول إلكتروني… جامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب

وأكَّد عميد القبول والتسجيل في الجامعة، الدكتور أحمد فقيهي، أنَّ بوابة القبول شهدت تنافساً كبيراً حيث بلغ مجموع الطلبات المُقدَّمة 23.663 طلباً، توزَّعت على الشكل التالي:

  1. عدد المتقدِّمين الذكور 7.644 متقدماً.
  2. عدد المتقدمات الإناث 16.019 متقدمة.
  3. عدد من كانت نسبتهم 75 فأعلى 10,962 متقدماً ومتقدمة.

موعد إعلان نتائج المرشحين في جامعة جازان

وكشف الدكتور “فقيهي” أنَّ جامعة جازان سوف تعلن نتائج المرشحين يوم الأربعاء المقبل، مشدداً على أهمية الاطلاع على دليل القبول والجدول الزمني المعلن عنه، ومتابعة إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة تأكيد القبول للطلبة المرشحين قبل نهاية الموعد المحدد في 08/ 01/ 1444هـ، من خلال حساب الطالب في بوابة القبول.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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