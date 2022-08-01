كلية الملك فهد الأمنية تٌعلن نتائج المرشحين لبرنامج بكالوريوس “العلوم الأمنية”، وجامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب للعام الجامعي 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، نتائج المرشحين للقبول المبدئي في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ(66) للعام الدراسي 1444هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

رابط الاطلاع على نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وأوضحت الإدارة أنَّه يمكن الاطلاع على نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي من هنا.

وكانت كلية الملك فهد الأمنية قد أعلنت أيضاً قبل أيام نتائج المرشحين للقبول المبدئي للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 لحملة البكالوريوس.

جامعة جازان تستقبل أكثر من 23 ألف طلب

وفي سياقٍ آخر أعلنت إدارة جامعة جازان أنَّها استقبلت أكثر من 23 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.

وأكَّد عميد القبول والتسجيل في الجامعة، الدكتور أحمد فقيهي، أنَّ بوابة القبول شهدت تنافساً كبيراً حيث بلغ مجموع الطلبات المُقدَّمة 23.663 طلباً، توزَّعت على الشكل التالي:

عدد المتقدِّمين الذكور 7.644 متقدماً. عدد المتقدمات الإناث 16.019 متقدمة. عدد من كانت نسبتهم 75 فأعلى 10,962 متقدماً ومتقدمة.

موعد إعلان نتائج المرشحين في جامعة جازان

وكشف الدكتور “فقيهي” أنَّ جامعة جازان سوف تعلن نتائج المرشحين يوم الأربعاء المقبل، مشدداً على أهمية الاطلاع على دليل القبول والجدول الزمني المعلن عنه، ومتابعة إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة تأكيد القبول للطلبة المرشحين قبل نهاية الموعد المحدد في 08/ 01/ 1444هـ، من خلال حساب الطالب في بوابة القبول.