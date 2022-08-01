كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول لخريجي الثانوية 1444

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في بيان رسمي لها عن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66 لعام 1444هـ، حيث تسعى الحكومة السعودية لتوفير فرص عمل للشباب السعودي في القطاعات الأمنية في إطار خطتها لتقليل نسبة البطالة، في هذا المقال سنتطرق إلى نتائج قبول الكلية، وأبرز تعليمات المراجعة والمستندات المطلوبة.

نتائج قبول كلية الملك فهد:

يمكن لكل المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية في كلية الملك فهد الأمنية استعلام نتائج القبول المبدئي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف.

ثانيا الضغط على خيار القبول في الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثالثا تسجيل الدخول إلى المنصة باستعمال رقم الهوية وكلمة المرور.

رابعا إدخال رمز التحقق المرئي.

خامسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال.

سادسا الضغط على أيقونة عرض نتيجة القبول المبدئي.

تعليمات المراجعة:

حضور المتقدم بالزي الرياضي إلى الكلية.

إحضار الهوية الوطنية الأصلية واستخدامها في جميع المواقع أثناء الإجراءات.

التقيد التام بوقت المراجعة أو المقابلة الشخصية.

حرصاً على سلامة الطالب يجب لبس الكمامة أثناء المراجعة.

يُمنع دخول المرافقين للطالب.

يمنع حضور الطلبة المصابين بفيروس كورونا وإرسال ما يثبت إصابتهم.

الوثائق والمستندات المطلوبة: