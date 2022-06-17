شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية الدورة 52 ومواعيد التقديم لحملة البكالوريوس

تم فتح باب القبول في الدورة التدريبية رقم 52 بكلية الملك فهد الأمنية وذلك لجميع حملة المؤهلات العليا وشهادة البكالوريوس، وييتم تأهيل الضباط الجامعيين في هذه الدورات التدريبية وكذلك يتم تحقيق العديد من الأهداف الخاصة برفع الكفاءة العامة للضباط، ويتم التسجيل في حال توافر الشروط المطلوبة للتقدم ومن ثم العمل في القطاعات الأمنية بالمملكة، وهذه الشروط نشاركها معكم في هذا المقال بالإضافة إلى مواعيد التسجيل في الدورة 52 بكلية الملك فهد الأمنية.

شروط الالتحاق بالتدريب

يمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالدورة 52 للضباط في كلية الملك فهد الأمنية أن يتقدموا في حال توافر الشروط المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للتدريب من المواطنين السعوديين.

يجب أن تكون إقامة الشخص المتقدم داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط خلو الشخص المتقدم من الإصابة بأي مرض من الأمراض المعدية.

عدم تعرض المواطن المتقدم إلى أي حكم في قضايا مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.

يجب أن تكون زوجة المتقدم من المواطنات السعوديات.

يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي للكلية.

موعد التقدم في الدورة 52

أوضحت الإدارة المركزية في وزارة الداخلية السعودية المواعيد الخاصة بالتقدم في الدورة 52 للضباط في كلية الملك فهد الأمنية، وسوف تبدأ التقديمات غدا السبت الموافق 19 ذو القعدة والموافق 17 يونيو 2022 وتحديدا في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتستمر التقديمات طوال الأسبوع حتى العاشرة من صباح الخميس 24 ذو القعدة والموافق 23 يونيو 2022.