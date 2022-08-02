شروط كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي التخصصات ورابط التقديم 1444

أعلنت وزارة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي حيث يرغب العديد من الطلاب بالانضمام إليها لأنها تتبع وزارة الدفاع السعودية وكي يكونوا جزء من جنود الدفاع الجوي السعودي، وإشارة كلية الملك عبدالله أن التقديم متاح لكل الطلاب الخريجين من مرحلة الثانوية العامة ولكن بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التقديم في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي وأهم التخصصات والشروط 1444.

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تتبع كلية الملك عبدالله وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وتتعدد التخصصات الموجود بها حيث أنها تشمل:

أنظمة الدفاع الجوي.

العلوم العسكرية.

التدريبات والآداب العسكرية.

الدراسات المدنية.

أنظمة الدفاع الجوي.

الدراسات الفنية والتطبيقات العلمية على الطائرات.

الدراسات العلمية الأكاديمية (العلوم الجوية – الإنسانية).

رابط وخطوات التقديم في كلية الملك عبدالله

يمكن التقديم علي كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول المباشر إلى رابط بوابة القبول الموّحد ا لخاصة بوزارة الدفاع السعودية.

لخاصة بوزارة الدفاع السعودية. الدخول إلى القائمة الرئيسية وتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال إدخال ايم المستخدم وكلمة المرور، وفي حالة عدم وجود حساب سابق يجب إنشاء حساب جديد.

اختيار “التقديم في الكليات العسكرية” الخاصة بالطلاب من خريجي مرحلة الثانوية العامة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها شهادته العلمية حتى يتم دعم بياناته وأنها صحيحة بدون أي غش.

قرائه كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تأكيد الطلب.

في حالة قبول الطلب يتم إرسال رسالة له أو التواصل معه بشأن قبوله وموعد التقديم والبدء.

ما هي شروط القبول في كلية الدفاع الجوي

حددت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي عدد من الشروط التي يجب توافرها فيب المتقدم للكلية ومنها: