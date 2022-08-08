كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع فتح باب القبول لبرامج الدبلوم 1444 بمقابل مالي جامعة الملك سعود King Saud University

تعد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الرائدة في خدمة المجتمع حيث تم فتح باب القبول لبرامج الدبلوم بمقابل مالي جامعة الملك سعود King Saud University.

فتح باب القبول لبرامج الدبلوم بمقابل مالي

تعليمات يجب قراءتها من قبل المتقدمين قبل الموافقة على القبول:

تمنع أنظمة الجامعة قبول أي طالب سبق قبوله وانتظامه بالجامعة ،ويوجد حالات خاصة يمكن النظر في إعادة قيد من انقطع من الجامعة خلال أربعة فصول راسية، وذلك من تاريخ القيد أو الانسحاب من الجامعة.

أنظمة الجامعة تمنع قبول أي طالب سابق الحصول على البكالوريوس للتقديم مرة أخرى لمرحلة البكالوريوس،ولكن تتيح له القبول برامج الدبلوم.

التعهد من المتقدم بصحة جميع البيانات المدونة في طلب القبول.

تعهد المتقدم بالمحافظة على جميع مقتنيات الكلية.

منع أي قبول أو تحويل أي طالب سبق له الرفض أو الفصل.

يجب سداد التكلفة الدراسية في حالة الرغبة بتأكيد.

التكلفة الدراسية للتخصصات المطروحة للقبول في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 1444

التكلفة الدراسية للتخصصات المطروحة للقبول للعام الجامعي 1444 هجرية الفصل الدراسي الأول التخصص عدد الفصول الدراسية ساعات الخطة الدراسية التكلفة الدراسية للساعة التكلفة الدراسية للمستوى الأول دبلوم المحاسبة 6 79 350 4900 دبلوم التسويق 6 80 350 4900 دبلوم الأنظمة 7 86 250 4900 دبلوم الأعمال المصرفية 6 80 350 4900 دبلوم السكرتارية 6 76 350 4550 دبلوم البرمجة وقواعد البيانات 7 91 330 4900 دبلوم اللغة الأجنبية 6 60 500 4500 دبلوم الترجمة بلغة الإشارة 6 79 400 5200 دبلوم الوسائط المتعددة التفاعلية 6 79 400 5200 دبلوم المحاسبة الضريبية 6 60 350 4200 دبلوم إدارة الموارد البشرية 7 75 330 4200 دبلوم الإدارة المالية 7 75 250 3000 دبلوم الإدارة المالية والمصرفية عن بعد 7 75 250 5000 دبلوم إدارة أعمال التأمين عن بعد 7 75 250 5000

آلية استرداد المقابل المالي للبرامج جامعة الملك سعود King Saud University

كتابة إقرار من المتقدم بأطلعة وموافقته على آلية استرداد المقابل المالي للبرامج وفي حالة استرداد المقابل العالي يجب تقديم طلب انسحاب عبر البوابة الأكاديمية.

نموذج طلب استرداد المقابل المالي

آلية الاسترداد في كلية الدراسات التطبيقية

في حالة عدم تنفيذ الكلية للبرامج يحق للمتقدم استكمال إجراءات القبول كامل المبلغ المالي. في حال تقديم الطلب خلال أسبوع يخصم 20% من المقابل المادي. في حال الطلب خلال الأسبوع الثاني يخصم 50%. في حالة الطلب قبل بدأ الدراسة يخصم 10% من المقابل المادي. في حالة الطلب خلال الأسبوع الثالث يخصم 40%. في حالة الطلب خلال الأسبوع الرابع يخصم 50%. بعد الأسبوع الرابع لا يستحق أي نسبة.

معايير القبول في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

القبول التخصص طلاب طالبات نوع الشهادة 1 دبلوم محاسبة ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 2 دبلوم التسويق ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 3 دبلوم الأعمال المصرفية ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 4 دبلوم الأنظمة ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 5 دبلوم السكرتارية الطبية ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 6 دبلوم البرمجة وقواعد البيانات ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها علمي 7 دبلوم الوسائط المتعددة التفاعلية ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 8 دبلوم اللغة الصينية ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 9 دبلوم الترجمة بلغة الإشارة ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 10 دبلوم المحاسبة الضريبية ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 11 دبلوم إدارة الموارد البشرية ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري 12 دبلوم إدارة أعمال التأمين عن بعد ثانوية عامة وما يعادلها ثانوية عامة وما يعادلها أدبي وما يعادله+علمي+إداري

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