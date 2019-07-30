كشف والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تبذل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جهدها من اجل العمل على توفير سبل الحياة الكريمة للأسرة السعودية وذلك بسبب إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع وذلك في الاونة الأخيرة بسبب إرتفاع الأسعار وفرض الضريبة المضافة في الأونة الأخيرة، وتقدم مساعدة المقطوعة بشكل سنوي لمرة واحدة، وتقدم وفقاً للعديد من الشروط المعينة من قبل وزارة العمل، ويتم توفير المقطوعة للعديد من الفئات المعينة في المملكة، وتهدف تلك المساعدة إلى تحمل صعوبات وضغوطات الحياة التي تواجهها الأسرة الفقيرة في المملكة، ومحدودة الدخل، والتي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بشكل سنوي للأسر التي تجاوزت وتخطت كافة المتطلبات التي تحدثت عنها وزارة العمل، ووفقاً لعديد من الشروط المعينة للقيام بذلك، وتسعى المملكة من خلال ذلك إلى تطبيق الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها السعودية من أجل تحقيق رؤيتها للعام 2030، ويبلغ أقصى قيمة للمقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي .

طريقة الإعتراض عن مساعدة المقطوعة

يجب عليك القيام بالإتصال على الرقم 19911 وتحدث إلى خدمة العملاء بشأن الشكوى لديك قم بالحديث معهم عن طريق الحساب الرسمي على عبر موقع خدمة العملاء على تويتر . القيام بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن حالتك الإجتماعية. تحديث بياناتك بشكل مستمر ومتابعة حسابك البنكي.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك الإتصال والإستفسار عن موعد المساعدة المقطوعة من خلال الإتصال 19911، ويمكنك عزيزي المستفيد الإستعلام من خلال موقع وزارة العمل في الضمان الإجتماعي، ويمكنك زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هــــنــا