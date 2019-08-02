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كشف مستفيدي الضمان الإجتماعي عن الدفعة الجديدة 1440 هـ

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
كشف مستفيدي الضمان الإجتماعي عن الدفعة الجديدة 1440 هـ
المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ الضمان الاجتماعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة المساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ، حيث طالب العديد من المستفيدي من مساعدة المقطوعة في الضمان بضرورة الإسراع في صرف المقطوعة من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، حيت من المتوقع ان يتم صرف الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي خلال الايام القليلة القادمة، وتقدم الوزارة تلك المساعدة من أجل التخفيف والتيسير على الاسرة السعودية ذات الدخل المنخفض، أو الاسرة التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الخاصة، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحسين المستوي الاقتصادي والمالي، والعمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

تعرف على طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

  1. يجب على المستفيد الذي يرغب في الإستعلام أو التسجيل القيام زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل  من هــــنـــا
  2. أن يقوم المستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة رقم السجل المدني ورقم التحقيق وكافة البيانات ،و سوف تظهر لك بعدها كافة بيانات الإستحقاق .

ما هي قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي 1440

 أفراد الأسرةالاستحقاق السنويتعرف على قيمة الحد المانع الشهري
110.4003000 ريال سعودي
2118003405 ريال سعودي
3132003810 ريال سعودي
4146004215 ريال سعودي
5160004620 ريال سعودي
6174005025 ريال سعودي
7188005430 ريال سعودي
8202005835 ريال سعودي
9216006240 ريال سعودي
10230006645 ريال سعودي
11244007050 ريال سعودي
12258007455 ريال سعودي
13272007850 ريال سعودي
14286008265 ريال سعودي
15300008670 ريال سعودي

ما هي الفئات المستحقة للإستفادة من مساعدة المقطوعة

  1. الأرامل والطلقات .
  2. الأسرة ذات الدخل المنخفض أو التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.
  3. الأسرة التي تغيب عنها عائلها .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موقع من اجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد أكدت الوزارة على أن الموقع يقوم بعملية التسهيل والتيسير على المواطن السعودي، وتخفيف عنه زيارة مراكز الضمان الإجتماعي المنتشرة في كافة المحافظات، ويمكن زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هـــــــــــــــــــــنــــــــــــا

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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