كشف مستفيدي الضمان الإجتماعي عن الدفعة الجديدة 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ، حيث طالب العديد من المستفيدي من مساعدة المقطوعة في الضمان بضرورة الإسراع في صرف المقطوعة من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، حيت من المتوقع ان يتم صرف الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي خلال الايام القليلة القادمة، وتقدم الوزارة تلك المساعدة من أجل التخفيف والتيسير على الاسرة السعودية ذات الدخل المنخفض، أو الاسرة التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الخاصة، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحسين المستوي الاقتصادي والمالي، والعمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .
تعرف على طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
- يجب على المستفيد الذي يرغب في الإستعلام أو التسجيل القيام زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل من هــــنـــا
- أن يقوم المستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة رقم السجل المدني ورقم التحقيق وكافة البيانات ،و سوف تظهر لك بعدها كافة بيانات الإستحقاق .
ما هي قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي 1440
|أفراد الأسرة
|الاستحقاق السنوي
|تعرف على قيمة الحد المانع الشهري
|1
|10.400
|3000 ريال سعودي
|2
|11800
|3405 ريال سعودي
|3
|13200
|3810 ريال سعودي
|4
|14600
|4215 ريال سعودي
|5
|16000
|4620 ريال سعودي
|6
|17400
|5025 ريال سعودي
|7
|18800
|5430 ريال سعودي
|8
|20200
|5835 ريال سعودي
|9
|21600
|6240 ريال سعودي
|10
|23000
|6645 ريال سعودي
|11
|24400
|7050 ريال سعودي
|12
|25800
|7455 ريال سعودي
|13
|27200
|7850 ريال سعودي
|14
|28600
|8265 ريال سعودي
|15
|30000
|8670 ريال سعودي
ما هي الفئات المستحقة للإستفادة من مساعدة المقطوعة
- الأرامل والطلقات .
- الأسرة ذات الدخل المنخفض أو التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.
- الأسرة التي تغيب عنها عائلها .
الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
كشف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موقع من اجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد أكدت الوزارة على أن الموقع يقوم بعملية التسهيل والتيسير على المواطن السعودي، وتخفيف عنه زيارة مراكز الضمان الإجتماعي المنتشرة في كافة المحافظات، ويمكن زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هـــــــــــــــــــــنــــــــــــا
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