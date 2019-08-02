كشف مستفيدي الضمان الإجتماعي عن الدفعة الجديدة 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ، حيث طالب العديد من المستفيدي من مساعدة المقطوعة في الضمان بضرورة الإسراع في صرف المقطوعة من المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، حيت من المتوقع ان يتم صرف الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي خلال الايام القليلة القادمة، وتقدم الوزارة تلك المساعدة من أجل التخفيف والتيسير على الاسرة السعودية ذات الدخل المنخفض، أو الاسرة التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الخاصة، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحسين المستوي الاقتصادي والمالي، والعمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

تعرف على طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يجب على المستفيد الذي يرغب في الإستعلام أو التسجيل القيام زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل من هــــنـــا أن يقوم المستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة رقم السجل المدني ورقم التحقيق وكافة البيانات ،و سوف تظهر لك بعدها كافة بيانات الإستحقاق .

ما هي قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي 1440