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كشف أسماء مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
كشف أسماء مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ
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نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تعمل على مساعدة الأسر السعودية التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الأساسية، وتعمل الوزارة على الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي في دولة المملكة من اجل تحسين المستوي المعيشي للأسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والسلع، وتعتمد مساعدة المقطوعة على العديد من العوامل التي تحدد وفقاً للعديد من المعايير ومن ابرزها دخل الأسرة وعدد افراد الاسرة الواحدة ، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال المقطوعة العمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، من ابرز البرامج التمويلية والمساعدة للأسرة السعودية من اجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار والخدمات التي تقدمها الأماكن العامة، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تطبيق رؤية المملكة 2020، وتسعي الوزارة لعمل العديد من البرامج المساعدة وذلك بهدف تحسين المستوي المعيشي للأسرة السعودية، ويتم تقديم المقطوعة بشكل سنوي للأسر الذين هم على قوائم الإنتظار بشكل دوري في مواحلة للتخفيف عن الأسر عبء الحياة وغلاء السلعو إرتفاع الأسعار .

قيمة الإستحقاق مساعدة المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الواحدةالإستحقاق السنوي لهمالحد المانع الشهري الذي أقرته وزارة العمل
1104003000
2118003405
3146003810
4146004215
5160004620
6174005025
7188005835
8188005835
8202005025
9216006240
10230006645
11244007050
12258007455
13272007850
14286008265
15300008670

شروط مساعدة المقطوعة في الضمان

  1. مساعدة المقطوعة تقرر للأسر ذات الدخل المنخفض أو التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية .
  2. يجب على المتقدم ان يبلغ 35 عاماً من اجل التقديم للإستفادة من المقطوعة .
  3. تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة .
  4. يجب على المتقدم ان لا يمتلك إي سجل تجاري من اجل الإستفادة .
  5. يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو اقصي دعم تقدمه وزارة العمل للأسرة الواحدة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من اجل التسجيل والإستعلام عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني من هـــــــنــــا، حيث يتم تقديم المساعدة وفقاً للطلب المقدم، حيث تقوم الوزارة بعمل دراسة عليه من اجل رؤية ما مدي إستحقاق الإسرة للمساعدة من عدمه .

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

التعليقات

    1. أن شاء الله سوف يتم صرفها خلال الأيام القادمة، ولكني أنصحك أخي الكريم بمراجعة البوابة الإلكترونية للوزارة

  6. قدمت على المساعدة المقطوعه لمكتب الضمان الاجتماعي بالرياض في1439/6/5هه ولم تصرف حتى الآن ماادري وش هو السبب حيث انني لأول مره أقدم لها ولم يسبق لي الصرف

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    1. هي تأخرت كثيراً في الأونة الأخيرة . ننتظر الإعلان الرسمي من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إن شاء الله خير

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