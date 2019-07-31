كشف أسماء مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تعمل على مساعدة الأسر السعودية التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الأساسية، وتعمل الوزارة على الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي في دولة المملكة من اجل تحسين المستوي المعيشي للأسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والسلع، وتعتمد مساعدة المقطوعة على العديد من العوامل التي تحدد وفقاً للعديد من المعايير ومن ابرزها دخل الأسرة وعدد افراد الاسرة الواحدة ، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال المقطوعة العمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .
مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، من ابرز البرامج التمويلية والمساعدة للأسرة السعودية من اجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار والخدمات التي تقدمها الأماكن العامة، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تطبيق رؤية المملكة 2020، وتسعي الوزارة لعمل العديد من البرامج المساعدة وذلك بهدف تحسين المستوي المعيشي للأسرة السعودية، ويتم تقديم المقطوعة بشكل سنوي للأسر الذين هم على قوائم الإنتظار بشكل دوري في مواحلة للتخفيف عن الأسر عبء الحياة وغلاء السلعو إرتفاع الأسعار .
قيمة الإستحقاق مساعدة المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة
|عدد أفراد الأسرة الواحدة
|الإستحقاق السنوي لهم
|الحد المانع الشهري الذي أقرته وزارة العمل
|1
|10400
|3000
|2
|11800
|3405
|3
|14600
|3810
|4
|14600
|4215
|5
|16000
|4620
|6
|17400
|5025
|7
|18800
|5835
|8
|18800
|5835
|8
|20200
|5025
|9
|21600
|6240
|10
|23000
|6645
|11
|24400
|7050
|12
|25800
|7455
|13
|27200
|7850
|14
|28600
|8265
|15
|30000
|8670
شروط مساعدة المقطوعة في الضمان
- مساعدة المقطوعة تقرر للأسر ذات الدخل المنخفض أو التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية .
- يجب على المتقدم ان يبلغ 35 عاماً من اجل التقديم للإستفادة من المقطوعة .
- تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة .
- يجب على المتقدم ان لا يمتلك إي سجل تجاري من اجل الإستفادة .
- يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو اقصي دعم تقدمه وزارة العمل للأسرة الواحدة .
الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من اجل التسجيل والإستعلام عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني من هـــــــنــــا، حيث يتم تقديم المساعدة وفقاً للطلب المقدم، حيث تقوم الوزارة بعمل دراسة عليه من اجل رؤية ما مدي إستحقاق الإسرة للمساعدة من عدمه .
التعليقات
انا مقدمه من شهر 1439/12
وماقد نزل لي شي متي راح تنزل لي محتاجه لها لاضروفي صعبه جدآ
أن شاء الله سوف تنزل خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله
انا مقدمه من شهر 1439/12
وماقد نزل لي شي متي راح تنزل محتاجه لها لاضروفي
فهد ابر اهيم
من عام 1437الى حتا الان لم تنزل لي المساعدة
أن شاء الله سوف يتم صرفها خلال الأيام القادمة، ولكني أنصحك أخي الكريم بمراجعة البوابة الإلكترونية للوزارة
مقدم مقطوعه في 6/1439 متى تنزل
حسب المصادر التي تحدثت على أن وزارة العمل سوف تقوم بإيداع المقطوعة خلال الأيام القادمة بإذن الله
قدمت على المساعدة المقطوعه لمكتب الضمان الاجتماعي بالرياض في1439/6/5هه ولم تصرف حتى الآن ماادري وش هو السبب حيث انني لأول مره أقدم لها ولم يسبق لي الصرف
هي تأخرت كثيراً في الأونة الأخيرة . ننتظر الإعلان الرسمي من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إن شاء الله خير
قدمت على المساعده المقطوعه في مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض بتاريخ 1439/6/5هه ولم تصرف حتى الآن.
هناك أخبار تتحدث على أنه سوف يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القادمة ننتظر ونرتقب