كشف أسماء مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تعمل على مساعدة الأسر السعودية التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتهم الأساسية، وتعمل الوزارة على الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي في دولة المملكة من اجل تحسين المستوي المعيشي للأسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات والسلع، وتعتمد مساعدة المقطوعة على العديد من العوامل التي تحدد وفقاً للعديد من المعايير ومن ابرزها دخل الأسرة وعدد افراد الاسرة الواحدة ، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال المقطوعة العمل على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، من ابرز البرامج التمويلية والمساعدة للأسرة السعودية من اجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار والخدمات التي تقدمها الأماكن العامة، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من اجل تطبيق رؤية المملكة 2020، وتسعي الوزارة لعمل العديد من البرامج المساعدة وذلك بهدف تحسين المستوي المعيشي للأسرة السعودية، ويتم تقديم المقطوعة بشكل سنوي للأسر الذين هم على قوائم الإنتظار بشكل دوري في مواحلة للتخفيف عن الأسر عبء الحياة وغلاء السلعو إرتفاع الأسعار .

قيمة الإستحقاق مساعدة المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الواحدة الإستحقاق السنوي لهم الحد المانع الشهري الذي أقرته وزارة العمل 1 10400 3000 2 11800 3405 3 14600 3810 4 14600 4215 5 16000 4620 6 17400 5025 7 18800 5835 8 18800 5835 8 20200 5025 9 21600 6240 10 23000 6645 11 24400 7050 12 25800 7455 13 27200 7850 14 28600 8265 15 30000 8670

شروط مساعدة المقطوعة في الضمان

مساعدة المقطوعة تقرر للأسر ذات الدخل المنخفض أو التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية . يجب على المتقدم ان يبلغ 35 عاماً من اجل التقديم للإستفادة من المقطوعة . تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة . يجب على المتقدم ان لا يمتلك إي سجل تجاري من اجل الإستفادة . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو اقصي دعم تقدمه وزارة العمل للأسرة الواحدة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من اجل التسجيل والإستعلام عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني من هـــــــنــــا، حيث يتم تقديم المساعدة وفقاً للطلب المقدم، حيث تقوم الوزارة بعمل دراسة عليه من اجل رؤية ما مدي إستحقاق الإسرة للمساعدة من عدمه .