أخبار السعودية

“كراني”: يعلن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء التقلبات الجوية

جيهان مصطفى

كشف حسن كراني خبير الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الصيف وكذلك بداية فصل الخريف، وموعد بدء التقلبات الجوية.

- صورة 1 - "كراني": يعلن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء التقلبات الجوية

حسن كراني خبير الأرصاد الجوية - مصدر الصورة: حسابه على موقع “إكس”

قد يهمك:

الدفاع المدني يسيطر على حريق أعشاب في أحد الأودية بمحافظة المندق

140 ترخيصًا بيئيًا خلال شهر.. الرياض في المتقدمة

قال “كراني” على حسابه بموقع “إكس”، أن فصل الصيف سوف ينتهي في 21 سبتمبر، ويليه فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر؛ وذلك طبقًا للحسابات الفلكية.

وتابع قائلًا: “يُعد فصل الخريف فصل التقلبات الحادة والسريعة الذي يتميز بانخفاض في درجة الرطوبة التي تنتشر في الأجواء في فصل الصيف؛ فيما يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات”.

Avatar of جيهان مصطفى
جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات