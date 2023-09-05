“كراني”: يعلن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء التقلبات الجوية

كشف حسن كراني خبير الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الصيف وكذلك بداية فصل الخريف، وموعد بدء التقلبات الجوية.

حسن كراني خبير الأرصاد الجوية - مصدر الصورة: حسابه على موقع “إكس”

قال “كراني” على حسابه بموقع “إكس”، أن فصل الصيف سوف ينتهي في 21 سبتمبر، ويليه فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر؛ وذلك طبقًا للحسابات الفلكية.

وتابع قائلًا: “يُعد فصل الخريف فصل التقلبات الحادة والسريعة الذي يتميز بانخفاض في درجة الرطوبة التي تنتشر في الأجواء في فصل الصيف؛ فيما يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات”.