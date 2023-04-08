“كارثة تقنية” في ديربي الهلال والشباب تخص تقنية الفيديو وتعليق ناري من فهد المفرج

حقق نادي الشباب فوزاً كبيراً للغاية على نظيره الهلال السعودي بثلاثة أهداف دون رد ضمن أحداث الجولة ال22 من بطولة دوري روشن السعودي، ويعد هذا الفوز هو الأول على الزعيم في الديربي منذ أكثر من 8 سنوات، ليرفع الشباب رصيده من النقاط إلى 47 نقطة، في المركز الثالث من ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 6 نقاط عن نادي الاتحاد، المتصدر بـ53 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي الهلال عند 45 نقطة في المركز الرابع.

غرفة تقنية “VAR” تعطلت في لقاء الديربي

هذا وقد فجر الإعلامي خالد الشنيف مقدم برنامج “ملعب SBC” مفاجأة من العيار الثقيل بعد نهاية مباراة الهلال والشباب، والتي شهدت جدلاً تحكيميا كبيراً، بعدما أعلن أن الغرفة المركزية لتقنية الفيديو “VAR” لم تعمل في مواجهة الهلال والشباب تمامًا”، وتابع أنه كان هناك تجربة لغرفة تقنية الفيديو الموحدة.

الشنيف يفسر عدم عودة الحكم لتقنية الفيديو

كما فسر خالد الشنيف عدم عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو في الكثير من الحالات التي كانت تحتاج إلى تصحيح القرارات أو مراجعتها، إلى تعطل الڤار، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من التخبط التحكيمي.

تعليق ناري من الهلال يكشف عن مفاجأة مدوية عن حكم الديربي

هذا وقد علق فهد المفرج بعد نهاية المباراة لوسائل الإعلام ” قائلاً إن الجميع شاهد ما حدث في المباراة وأن المباراة لا تحتاج لتوضيح، وقال أن حكم المباراة أكد لي أن حكم الـVAR لم يقم باستدعائه مطلقا في لقطة ركلة الجزاء التي سجل منها نادي الشباب هدفه الأول، كما أن لحكم الرابع أكد لسعود كريري مشاهدته للقطة لمسة اليد بالهدف الثاني وأنه أبلغ حكم المباراة بها، وفي النهاية تساءل المفرج قائلاً هل هذا جزاء الهلال لإبعاده عن المنافسة؟!”.