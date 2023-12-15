“كارثة بيئية تهدد مكة”.. الجراد الصحراوي يجتاح المحافظات

خلال الـ40 يومًا الماضية، تمت مكافحة الجراد الصحراوي في مناطق مختلفة من محافظات رابغ وخليص والليث في منطقة مكة المكرمة بمشاركة فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”.

انتشار الجراد - مصدر الصورة: CNN

حيث تمت مكافحة مساحات إجمالية تبلغ 2036 هكتارًا. الدكتور غالب الصاعدي، مدير الفرع، أوضح أن فرق الصحة النباتية ما زالت تشارك في جهود مكافحة الجراد الصحراوي في محافظات رابغ والليث، كما تم إجراء أعمال استكشاف في مناطق مختلفة بالمنطقة بمساحة إجمالية قدرها 371042 هكتارًا.

وأشار إلى أن المساحات التي تمت مكافحتها من الجراد الصحراوي في محافظة رابغ بلغت 933 هكتارًا، وفي محافظة الليث بلغت 643 هكتارًا، بينما شملت محافظة خليص مساحة قدرها 460 هكتارًا.

وأكد الدكتور الصاعدي استمرار الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة، من خلال توسيع عمليات الاستكشاف والتصدي المبكر للمواقع المصابة بالجراد، بهدف حماية المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وناشد الجميع بالإبلاغ الفوري عن طريق نظام البلاغات الموحد “بلغ”، كما حث أصحاب المناحل والمواشي على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تواجد الجراد.