“كات ووك” .. مسيرة لـ7 كيلومترات لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي بالسعودية

احتفي العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية مساءً اليوم السبت بالعديد من الفعاليات والمبادرات المملكة والتي سلطت الضوء على مكانة النمر العربي وأهمية الحفاظ عليه، وفي نفس الوقت انطلقت مسيرة كات ووك في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية والتي نظمتها عدد من الجهات الحكومية والأهلية، وبمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية، وذلك بهدف نشر الوعي بضرورة الحفاظ على القطط السبع وأهمها النمر العربي المعرض للانقراض، وكانت هذه المسيرات في الهواء الطلق بمسافة 7 كيلومتر.

كات ووك

قامت المملكة العربية السعودية بتقديم نموذج مميز للعالم لحماية النمر العربي والحفاظ على سلالته من الانقراض، حيث جاء ذلك ضمن جهود الدولة السعودية في صدور يوم 18 يناير 2022 قرار بإن يوم 10 فبراير من كل عام سيكون يوم للنمر العربي.

وتتوجياً للجهود المقدمة من المملكة العربية السعودية صدر قرار الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2023، بأن يكون يوم 10 فبراير هو اليوم العالمي للنمر العربي الذي قدمته السعودية برعاية أكثر من 30 دولة حول العالم.

ولم يقتصر دور الحكومة السعودية على الحفاظ على النمر العربي فقط من الانقراض فقد قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بتوجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بإنشاء الصندوق العالمي للنمر العربي، وجاء ذلك القرار بالتزامن مع إطلاق محمية شرعان الطبيعية بمحافظة العلا.

مسيرات كات ووك

واستجاب عدد من أهالي المنطقة الشرقية بأكثر من 1500 مشارك اليوم في مسيرات كات ووك والتي تبلغ حوالي 7 كم، في متنزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، وذلك للتعبير عن مدى ضرورة الحفاظ على النمر العربي من الانقراض، وضمان استمرار التنوع البيولوجي في البيئة.