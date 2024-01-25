كاتب أمريكي يتغزل في محمد بن سلمان: “زعيم العالم الجديد”

ذاع صيت ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عالميًا، بعد النهضة التي حققها لبلاده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية.

ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية. pic.twitter.com/sekr970aL0 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 25, 2024

وأصبحت السعودية أحد أبرز الدول العربية والعالمية نجاحًا على جميع الأصعدة خلال الفترة الماضية، بعد النقلة النوعية في المجالات كافة.

#محمد_بن_سلمان

سمو سيدي ولي العهد وقائد هذا العصر

الرجل اللذي كشف كل عدو لدولتنا ((دستورنا هو القرآن كان والآن وسوف يستمر للأبد)) وهو النظام الأساسي للحكم والسلطة والمجلس التشريعي والملك ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر 🇸🇦🤍 pic.twitter.com/txPjZbcMAE — مجيد (@injury_2D) January 25, 2024

كاتب أمريكي: ولي العهد زعيم العالم الجديد

تغزل الكاتب الأمريكي روبي سبحاني، في شخصية محمد بن سلمان القيادية، وذلك خلال مقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، بعد النجاحات التي حققها ولي العهد السعودي لبلاده في الآونة الأخيرة.

وأكد سبحاني على أن ولي العهد السعودي لديه قدرة على قيادة العالم، بما يمتلك من شخصية كبيرة، وقدرته على فرض السلام في المنطقة العربية، وامتلاكه لراجحة عقل وفكر قويم.

وشدد الكاتب الأمريكي على أن بن سلمان يستطيع أن يكون زعيمًأ جديدًا للعالم، كما أنه سيصبح رمزاً لفجرًا عالميًا جديدًا، سيكون من خلال العالم منعمًا بالسلام والازدهار.

وأردف روبي سبحانه في مقاله أن الملك السعودي القادم نجح في تغيير بلاده من خلال الإصلاحات الإقتصادية التي قام بها، كما يستطيع أن يفعل الشيء ذاته في العالم أجمع، حيث يمكنه تحقيق الاستدامة لمستقبل العالم.

وتصور الكاتب الأمريكي أن ولي العهد السعودي يقف على منصة العالم بثقة، بعد المكانة التي أصبحت تمتلكها المملكة العربية السعودية عالميًا، حيث يمتلك رؤية مليئة بالسلام والتنمية.

وعدد سبحاني المميزاتي التي تتواجد في شخصية الأمير السعودي، حيث توجد في شخصيته الجرأة والرزانة والحكمة، والتي يستطيع من خلالها مواجهة الصعوبات التي تقف أمام بلاده والعالم.

ولم يغفل الكاتب الأمريكي دور بن سلمان في تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل، وذلك من خلال إقامة دولتين، مستفيدًا من إطلاعه المستمر بالأحداث التاريخية.

واختتم سبحاني مقاله بميل محمد بن سلمان للتكنولوجيا والعلم في صناعة نهضة سعودية حقيقية، بالإضافة إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إحداث هذه النهضة.