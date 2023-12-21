“كابيتال إيكونوميكس” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.3 % في 2024

رفعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية أمس (الأربعاء)، توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.3 % في 2024، بعد أن كان التقدير السابق الذي أصدرته في شهر أكتوبر عند نسبة 0.8 %.

وأوضحت مؤسسة إيكونوميكس أنه اعتبار من النصف الثاني من 2024، سيقدم القطاع النفطي دفعة أقوى للناتج المحلي الإجمالي للسعودية لينمو 1.3 % في 2024، وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ في عام 2025 ليصل إلى 6.5 %.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة يمثل نقطة قوة في العام القادم، مشيرة إلى أنه وفقا لموازنة 2024 تبدو المملكة غير ممانعة لإدارة عجز في الميزانية بهدف زيادة إنفاقها.