كأس العلا للصقور 2023.. انطلاقة تاريخية بجوائز ضخمة

تنطلق غداً الخميس، منافسات كأس العلا للصقور 2023، التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، بجوائز ضخمة تصل إلى 60 مليون ريال، وهي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور في العالم.

أربعة مسارات

يقام الكأس على مدار تسعة أيام، ويتكون من أربعة مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث يشارك في المسار الأول للمشاركين عبر 24 شوطاً للمُلاك والمحترفين المحليين.

أما المسار الثاني، فيشارك فيه الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ موزعة على المشاركين المحليين والمُلاك المحليين مفتوح، والمحترفين المحليين، والمُلاك الدوليين والمحترفين الدوليين.

وينقسم المسار الثالث إلى أشواط للنخبة؛ تتضمن فئات (حر فرخ – شاهين قرناس) و(جير بيور فرخ – قرموشة جير فرخ) و(جير شاهين فرخ – جير تبع فرخ)، ثلاثة منها للمحليين وتشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا، وثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

فيما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.

قيمة الجوائز

تبلغ قيمة جوائز المسار الأول في كأس العلا للصقور 10.440.000 ريال يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط.

وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 28.860.000 ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط.

فيما تم تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ10.500.000 ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين.

فيما تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10.200.000 ريال وهي مخصصة لأشواط المزاين.

ارتفاع قيمة الجوائز

يتوقع أن يشهد كأس العلا للصقور 2023 منافسة قوية بين الصقارين من مختلف أنحاء العالم، خاصة مع ارتفاع قيمة الجوائز، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور في العالم.