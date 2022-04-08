قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022 وكيفية حسابها

يبحث الالاف من الأشخاص عن قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022 حتى يقوموا باخراجها في الموعد الشرعي المحدد لها، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم مقدار زكاة الفطر في السعودية وحكمها وطريقة حسابها بالريال.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022

وقد تم تحديد قيمة زكاة الفطر في السعودية 2022 من قبل الجهات المختصة، التي أوضحت أن زكاة الفطر تُقدر بالاعتماد على الصاع، وهو ما يساوي 4 أمداد، ويُقدر بـ 3 كيلوجرامات من الأرز في الوقت الحالي تقريبا، وبالتالي فأن مبلغ زكاة الفطر في السعودية لشهر رمضان 2022 يقدر بنحو 25 ريال سعودي لكل فرد، كما يمكن اعطاء زكاة الفطر بالكامل لشخص واحد أو توزيعها على أكثر من فرد.

حكم زكاة الفطر

من المعروف أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم باجماع جميع العلماء، حيث أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام لذا فإن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم عاقل بالغ، ومن أدلة وجوبها ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: “فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين”.

موعد إخراج زكاة الفطر 2022

يجب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما يمكن تأخيرها و إخراجها قبل العيد بيوم أو اثنين أو ثلاثة، أما عن موعد الزكاة فقد يكون انتهى مع انتهاء صلاة عيد الفطر.