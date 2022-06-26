قيمة المساعدة المقطوعة وشروط وكيفية الاستعلام عنها

تعد واحدة من أنواع الدعم التي يتم تقديمها إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها، ويتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تحرص على تقديم العديد من المساعدات للمواطنين، وواحدة منها هي المساعدة المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عن استحقاقك للمساعدة ومقدار المساعدة.

أنواع المساعدات المقطوعة:

معاش الضمان الاجتماعي القديم. الضمان الاجتماعي المطور.

مقدار المساعدة المقطوعة:

يتساءل الكثير من الأشخاص حول مقدار المساعدة المقطوعة ولذلك نجيب عن السؤال في النقاط التالية:

وتبدأ بحد أدنى من 10 آلاف ريال سعودي.

وقد تصل بحد أقصى إلى 30 ألف ريال.

شروط حصولك على المساعدة المقطوعة:

في البداية يلزم أن يكون الراتب الخاص بك أقل من الحد المانع.

كما يلزم أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصل على المساعدة أكبر من 35 عاما

كما يلزم أن لا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية أو عقارية، أو امتلاك أرضي سكنية أو زراعية لدى المتقدم حيث حينها يصبح المتقدم غير مستحق.

كما يلزم أن لا يزيد دخل المتزوج عن 8640 ريالاً سعودياً.

يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن تقوم بتقديم بطاقة الأحوال المدنية أو سجل العائلة.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة:

يرغب الكثير من الأشخاص في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: