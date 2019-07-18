قياس Qiyas | هنا رابط نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 عبر رابط المركز الوطني “الفترة الأولي”

نتابع معكم بشكل دائم ومستمر، إعلان المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، صباح اليوم الخميس، نتائج اختبار القدرة المعرفية للموظفين (الفترة الأولي)، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن اختبار القدرة المعرفية، هو أحد مطالب الدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للحاصلين على الشهادات الجامعية من الجنسين (رجال ونساء) وذلك للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، ويأتي هذا حرصًا من الوزارة على تطبيق منهجية العدالة والمساواة بين المتقدمين لإختبارات القدرة المعرفية من خريجي المؤسسات التعليمية الأهلية والحكومية، علمًا بأنه سيتم بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية على الجنسين بدءًا من يوم 1441/2/2 هـ الموافق ميلاديًا 2019/10/2.

اختبار القدرة المعرفية 1440

ويعد اختبار القدرة المعرفية ضمن أهم الاختبار التى يخوضها المواطنين السعوديين من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث تسهم هذه الاختبارات فى تنمية مدارك الأفراد للمجتمع من حوله، جانب ذلك فهي تساعده فى إصدار الأحكام وتقييم المواقف المعيشية والحياتية المختلفة، فيما تساعد ايضًا اختبار القدرات المعرفية في مساعدة الفرد على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة به.

ومن خلال هذه القاعدة، بدأت المؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية في اعتبار أن اختبار القدرة المعرفية، هو شرط أساسي للمفاضلة والقبول بين المتقدمين للوظائف المختلفة من كلا الجنسين (رجال ونساء)، للمراتب (6،7،8)، حيث يتم التطبيق الفعلي للقدرات المعرفية ابتداءًا من شهر أكتوبر القادم على وظائف السلم العام، فيما ستبدأ الوزارة بتطبيق هذه الاختبارات على الراغبين في العمل بالوظائف المعلنة من خلالها، ويجري تطبيقة على الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

درجة النجاح في اختبار القدرة المعرفية 1440

وأوضحت المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، أن درجة النجاح في اختبارات القدرات المعرفية هي (50) درجة، حيث يخوض هذا الاختبار جميع الحاصلين على المؤهلات العليا لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والثانوية العامة، من أجل التقديم للحصول على الوظائف الإدارية.

رابط “قياس” للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية

ويتاح الآن لجميع متقدمى اختبار القدرة المعرفية 1440 هـ، الاستعلام وفحص نتائج اختباراتهم التي خاضوها من خلال الولوج إلي رابط موقع “المركز الوطني للقياس والتقويم قياس“، والذي يتيح لمستخدميه إمكانية الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني أو رقم الهوية.